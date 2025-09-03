Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Birthday Glow! Swarovski feiert Jubiläum mit funkelndem Wien-Tribut!
© Swarovski

Wiener Glanz

Birthday Glow! Swarovski feiert Jubiläum mit funkelndem Wien-Tribut!

03.09.25, 11:30
Teilen

Happy Birthday, Swarovski! Ganze 130 Jahre funkelt das Traditionshaus nun schon – und das wird ordentlich gefeiert. Zum Jubiläum hat Global Creative Director Giovanna Engelbert eine ganz besondere Linie entworfen: die Vienna Kollektion.  

Der Name ist kein Zufall: In Wien hatte Gründer Daniel Swarovski damals die Vision, die Kristallfertigung völlig neu zu denken. Bis heute ist die Stadt mit ihrer Kultur, Eleganz und ihrem Glamour eine riesige Inspirationsquelle. Genau dort knüpft Engelbert an – und bringt den ikonischen Swarovski-Schwan in ganz neuen Designs zum Strahlen. 

Karla Otto_Swarovski_SW25
© Swarovski

Swarovskis Hommage an Wien – und den Schwan 

Die Schmuckstücke mixen Klassik und Moderne: klare Kristalle neben dunkleren ruthenierten Akzenten, architektonische Formen, federartige Details, die fast schwerelos wirken. Man hat das Gefühl, der Schwan breitet direkt seine Flügel aus – elegant, voller Energie und Bewegung. 

Lesen Sie auch

Karla Otto_Swarovski_SW25_CENTRAL_POS
© Swarovski

Ob auffällige Halsketten, Ohrspangen mit Schwanenfeder-Optik oder Anhänger, die durch eine spezielle Technik beinahe lebendig wirken – jedes Teil ist bis ins Detail durchdacht. Pavé-Elemente und verschiedene Schliffe setzen die Kristalle perfekt in Szene. 

Karla Otto_Swarovski_
© Swarovski

Giovanna Engelbert über die Idee

„Der Schwan steht für Schönheit, Anmut und Veränderung. Er ist das perfekte Symbol für Swarovski – unsere Liebe zum Kristall und zur Eleganz“, erklärt Engelbert. „Mit der Vienna Kollektion wollte ich zeigen, wie der Schwan seine Flügel ausbreitet – ein Symbol für Energie, Bewegung und Erneuerung.“ 

Karla Otto_Swarovski
© Swarovski

Exklusives Jubiläumsdesign

Die Stücke kommen in einer goldfarbenen Special-Edition-Verpackung daher und sind seit dem 2. September 2025 in ausgewählten Swarovski Stores erhältlich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden