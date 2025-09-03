Birthday Glow! Swarovski feiert Jubiläum mit funkelndem Wien-Tribut!

Happy Birthday, Swarovski! Ganze 130 Jahre funkelt das Traditionshaus nun schon – und das wird ordentlich gefeiert. Zum Jubiläum hat Global Creative Director Giovanna Engelbert eine ganz besondere Linie entworfen: die Vienna Kollektion.

Der Name ist kein Zufall: In Wien hatte Gründer Daniel Swarovski damals die Vision, die Kristallfertigung völlig neu zu denken. Bis heute ist die Stadt mit ihrer Kultur, Eleganz und ihrem Glamour eine riesige Inspirationsquelle. Genau dort knüpft Engelbert an – und bringt den ikonischen Swarovski-Schwan in ganz neuen Designs zum Strahlen.

© Swarovski

Swarovskis Hommage an Wien – und den Schwan

Die Schmuckstücke mixen Klassik und Moderne: klare Kristalle neben dunkleren ruthenierten Akzenten, architektonische Formen, federartige Details, die fast schwerelos wirken. Man hat das Gefühl, der Schwan breitet direkt seine Flügel aus – elegant, voller Energie und Bewegung.

© Swarovski

Ob auffällige Halsketten, Ohrspangen mit Schwanenfeder-Optik oder Anhänger, die durch eine spezielle Technik beinahe lebendig wirken – jedes Teil ist bis ins Detail durchdacht. Pavé-Elemente und verschiedene Schliffe setzen die Kristalle perfekt in Szene.

© Swarovski

Giovanna Engelbert über die Idee

„Der Schwan steht für Schönheit, Anmut und Veränderung. Er ist das perfekte Symbol für Swarovski – unsere Liebe zum Kristall und zur Eleganz“, erklärt Engelbert. „Mit der Vienna Kollektion wollte ich zeigen, wie der Schwan seine Flügel ausbreitet – ein Symbol für Energie, Bewegung und Erneuerung.“

© Swarovski

Exklusives Jubiläumsdesign

Die Stücke kommen in einer goldfarbenen Special-Edition-Verpackung daher und sind seit dem 2. September 2025 in ausgewählten Swarovski Stores erhältlich.