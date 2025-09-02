Warum es eine Sensation ist, dass Maison Margiela jetzt mit Miley Cyrus arbeitet

Maison Margiela bricht mit einer jahrzehntelangen Tradition: Zum ersten Mal arbeitet das bisher so zurückhaltende Modehaus offiziell mit einem Star zusammen. Miley Cyrus wird Gesicht der Herbstkollektion – und posiert dafür sogar nackt mit weißbemaltem Körper.

Maison Margiela und Prominente? Das war bislang so wahrscheinlich wie ein Paparazzi-Shooting von Banksy. Jahrzehntelang galt das Pariser Modehaus als eines der zurückgezogensten Labels überhaupt. Gründer Martin Margiela mied die Öffentlichkeit konsequent, gab keine Interviews und hielt sich selbst aus den Modekampagnen heraus. Auch als er 2009 das Haus verließ und ein anonymes Designteam die kreative Arbeit übernahm, blieb diese Linie bestehen: keine Gesichter, keine Testimonials, keine lauten Star-Auftritte.

© Maison Margiela

Doch jetzt ist alles anders. Mit Kreativdirektor Glenn Martens beginnt eine neue Ära – und das erste prominente Gesicht der Marke ist niemand Geringeres als Miley Cyrus.

Vom Schweigen ins Rampenlicht

Fotograf Paolo Roversi setzte Cyrus in Szene – und wie! In den Kampagnenbildern zur Herbstkollektion erscheint die Sängerin in blassem Licht, umhüllt von den neuen Entwürfen. Auf weiteren Motiven posiert sie nackt, nur ihr Körper weiß bemalt. Das ist kein Skandal, sondern eine Hommage: Margiela erinnert damit an die 1989 eingeführte Bianchetto-Technik, bei der Kleidung mit einer weißen Farbschicht überzogen wird.

© Maison Margiela

„Die Aktfotos von Paolo sind so ikonisch und charakteristisch für seine Kunst. Nackt für eine Modekampagne zu posieren war eine große Sache, ich habe nur Körperbemalung und die charakteristischen bemalten Tabi-Stiefel getragen. In diesem Moment wurden Margiela und ich eins", erklärt Miley selbst.

Miley + Margiela = Perfect Match

Die Zusammenarbeit kommt nicht aus dem Nichts. Miley Cyrus trug bereits 2023 erste Stücke der Marke, bei den Grammys 2024 glänzte sie im Margiela-Look, und auch bei der Vanity Fair Oscars Party im März war sie im Design des Hauses zu sehen. Dass Margiela nun offiziell mit Prominenten zusammenarbeitet, zeigt: Die Marke bricht mit der Vergangenheit und öffnet sich dem Zeitgeist – ohne ihre avantgardistische DNA aufzugeben.

Miley Cyrus für Margiela

2/4

3/4

© Maison Margiela

Margiela überall: von Venedig bis Hollywood

Maison Margiela sorgt derzeit auch abseits von Miley für Aufmerksamkeit. Bei den Filmfestspielen in Venedig etwa erschien Cate Blanchett in einem schwarzen Oberteil mit federbesetztem Rock, Kim Kardashian wählte ein bodenlanges Korsettkleid in hellem Grau. Klar ist: Das Haus ist längst kein stiller Beobachter mehr, sondern mitten drin im globalen Glamour-Zirkus.

© Getty Images

Ein Bruch mit der Tradition

Für Modefans ist die Kampagne ein historischer Moment: Das „unsichtbare“ Modehaus zeigt zum ersten Mal ein prominentes Gesicht – und wählt dafür ausgerechnet eine Künstlerin, die selbst schon viele Metamorphosen durchlebt hat. Miley Cyrus als Aushängeschild macht klar: Die Ära der Anonymität ist vorbei, Margiela will sichtbar werden. Und zwar laut, mutig und unübersehbar.