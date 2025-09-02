Fashion-Déjà-vu in Venedig: Amanda Seyfried stiehlt Julia Roberts den Look

Sehen wir hier etwa doppelt? Bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig sorgten zwei Hollywood-Ikonen für einen Mode-Moment, der in die Geschichte eingehen dürfte: Amanda Seyfried und Julia Roberts erschienen im exakt gleichen Versace-Outfit, und das war kein Zufall!

Sharing is caring - das dürfte das Motto von Amanda Seyfried und Julia Roberts bei den Filmfestspielen von Venedig sein. Statt sich in einem Mode-Battle übertrumpfen zu wollen, setzten die Hollywood-Schönheiten auf Sisterhood in Sachen Style, denn beide traten nacheinander im gleichen Versace-Denim-Look auf. Seyfried bediente sich kurzerhand am Kleiderschrank ihrer Kollegin und borgte sich Roberts’ Red-Carpet-Outfit.

Fashion-Déjà-vu in Venedig

© Getty Images

Am 1. September betrat Amanda Seyfried den Fototermin für „Testament of Ann Lee“ und sorgte für ein modisches Déjà-vu. Die 39-Jährige in ein lässig-elegantes Versace-Ensemble: ein Oversize-Blazer über einem gelb gestreiften Hemd, beide Ärmel lässig hochgekrempelt, die Knöpfe geöffnet, kombiniert mit locker fallenden Jeans. Den Look rundete die Schauspielerin mit einem schwarzen Ledergürtel und filigranen Riemchensandalen ab.

Doch dieser Look kommt uns verdächtig bekannt vor. Kein Wunder: Nur wenige Tage zuvor, am 29. August, hatte Julia Roberts bei der Präsentation von „After the Hunt“ in Venedig exakt dieses Outfit getragen!

Doppelgängerinnen auf dem roten Teppich

© Getty Images

Julia Roberts rundete den Look mit eleganten braunen Absatzschuhen ab und ließ ihre roten Haare in sanften Wellen über die Schultern fallen. Von Fashion-Diebstahl konnte hier allerdings keine Rede sein – im Gegenteil: Es war eine charmante Leih-Aktion. Nachdem Amanda Seyfried den Auftritt von Roberts gesehen hatte, meldete sie sich auf Instagram zu Wort.

Unter einem Posting ihrer gemeinsamen Stylistin Elizabeth Stewart kommentierte sie: „Bitte lass mich das gleiche Outfit tragen.“ Gesagt, getan und schon wanderte der Versace-Look von Roberts’ Kleiderschrank direkt zu Seyfried.

Nachhaltigkeit ist In

Damit setzten die beiden auch ein Statement in Sachen Nachhaltigkeit. Hollywoods Elite verabschiedet sich vom „Einmal-und-nie-wieder“-Dogma der Luxusmode. Nach Cate Blanchett, die bereits ein Armani-Privé-Kleid recycelte, beweisen auch Roberts und Seyfried: Nachhaltigkeit kann verdammt glamourös sein.