Georgina Rodríguez in Venedig: Ist das ihr teuerster Red-Carpet-Look?

In Venedig glitzert es dieser Tage auf dem roten Teppich. Die 82. Filmfestspiele verwandeln die Lagunenstadt in ein Schaulaufen der großen Namen, unter ihnen Georgina Rodríguez. Sonntagabend feierte sie nicht nur ihr Red-Carpet-Debüt mit Verlobungsring, sondern legte noch ein paar Karat obendrauf.

Sonntagabend blitzte an Georginas Hand zum ersten Mal jener funkelnde Beweis der Liebe, mit dem ihr Cristiano Ronaldo die Frage aller Fragen stellte. Das Schmuckstück allein hätte schon ausgereicht, um die Paparazzi-Kameras blitzen zu lassen. Doch Georgina wäre nicht Georgina, wenn sie es dabei belassen hätte.

Diamant-Overload auf dem Teppich

© Getty Images

Stattdessen setzte Ronaldos Verlobte auf pures Funkeln. Drei weitere Ringe in Rosenform, über und über mit glitzernden Steinen besetzt, schmückten ihre Finger. Dazu kombinierte sie ein Choker-Collier, ebenfalls geziert von einer funkelnden Rose. Bei so viel Bling wusste man kaum, wo man zuerst hinschauen sollte.

© Getty Images

Auch ihre auffällige Robe stand dem in nichts nach. Georgina erschien in einem schwarzen Naked Dress aus transparenter Spitze, kunstvoll durchzogen von filigranen Blumenprints. Der Look vereinte Romantik und Sinnlichkeit – und ließ dennoch genügend Raum, um die luxuriösen Schmuckstücke perfekt in Szene zu setzen.

© Getty Images

Für Make-up und Haare entschied sie sich für schlichte Eleganz. Ein locker geflochtener Pferdeschwanz setzte einen modernen Kontrast zum opulenten Styling und öffnete das Gesicht, sodass ihr Schmuck noch mehr strahlen konnte.

© Getty Images

So viel ist sicher: In Venedig funkelte an dem Abend nichts so sehr wie Georgina Rodríguez.