Von Gossip Girl zur Wiesn: Ed Westwick ist das neue Gesicht von Krüger

Upper East Side trifft bayerische Alpen: Ed Westwick, bekannt als Chuck Bass aus Gossip Girl, ist das neue Gesicht von Krüger. Gemeinsam mit Lara Runarsson präsentiert er die Highlights der Saison – moderne Tracht, die beweist: Dirndl und Lederhosen sind längst mehr als nur Wiesn-Looks.

„Ich bin Chuck Bass.“ – normalerweise klingt dieser Satz nach Upper East Side, Penthouse-Partys und Drama pur. Doch diesmal kommt er mit bayerischem Twist daher: Ed Westwick, bekannt als Bad Boy Chuck Bass aus Gossip Girl, ist das neue Gesicht der Herbst-Winter-Kampagne von Krüger. Und wir finden: Tracht stand noch nie so stilvoll zwischen Tradition und internationalem Glamour.

Von New York an den Tegernsee

Die Oktoberfestsaison steht kurz bevor, und Krüger bringt internationales Star-Appeal ins Spiel: Schauspieler und Stil-Ikone Ed Westwick präsentiert gemeinsam mit Influencerin Lara Runarsson die Highlights der neuen Kollektion – und das vor malerischer Alpenkulisse am Tegernsee. Schon 2023 ließ sich Ed im Lederhosen-Look auf der Wiesn blicken, jetzt wird die Zusammenarbeit offiziell auf ein neues Level gehoben.

© Krüger

Und mal ehrlich: Wer könnte überzeugender Tracht tragen als der Mann, der einst jede Upper-East-Side-Party im Anzug dominiert hat?

Ed Westwick über Tracht: mehr als nur „Verkleidung“

In einem Interview erzählt Westwick: „My favourite thing about wearing Tracht is the history, the sense of culture. As an actor I play dress-up all the time… but this is actually real. It’s part of a heritage and a culture, so it’s fun to embrace that.“

Sprich: Auch ohne Drehbuch liebt er es, in die Rolle zu schlüpfen – nur diesmal eben in eine mit viel Tradition und bayerischem Lebensgefühl.

© Krüger

Tracht 2.0 – Krüger macht es vor

Die neue Kampagne ist eine Hommage an die moderne Tracht: klassische Silhouetten treffen auf raffinierte Details, Mode-Statements auf Heritage-Feeling. Ob traditionelles Dirndl oder Lederhosen mit Fashion-Twist – Krüger zeigt einmal mehr, dass Tracht nicht im Schrank verstauben muss, sondern auch abseits der Wiesn ein Statement sein kann.

Influencerin Lara Runarsson ergänzt das Kampagnenduo mit femininem Charme und beweist, dass Dirndl ebenso wandelbar sind wie das kleine Schwarze.

6/6 © Krüger © Krüger © Krüger © Krüger © Krüger © Krüger

Ob Oktoberfest, Familienfeier oder einfach mal ein Alltag mit Extra-Style – die neuen Krüger-Looks sind vielseitig, hochwertig und zeitlos. Jedes Teil erzählt eine Geschichte