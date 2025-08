Hochgeschlossen, gedeckt, ungewohnt brav: Swarovski überrascht mit Dirndl-Kollektion

Mit ihrer neuen Dirndl-Kollektion für das Traditionshaus Krüger überrascht die Kristall-Erbin mit einem völlig neuen Look: feminin, konservativ – und trotzdem verführerisch.

Von Victoria Swarovski kennt man rote Teppiche, funkelnde Roben und große TV-Auftritte mit noch größeren Kleidern. Jetzt aber zeigt sich die 31-jährige Beauty von einer völlig ungewohnten Seite. Ihre neue Dirndl-Kollektion für das Traditionshaus Krüger ist eine Liebeserklärung an das Understatement. Und Swarovski beweist, dass man auch mit bedeckten Schultern, zurückhaltenden Farben und konservativen Schnitten Aufsehen erregen kann.

© Krüger x Victoria Swarovski

Krüger Dirndl x Victoria Swarovski

Hochgeschlossen, zart, fast schon streng – so zeigen sich die Modelle der neuen Linie. Statt Glanz und Drama setzt Victoria auf klare Linien, gedeckte Farben und nostalgische Silhouetten.

© Krüger x Victoria Swarovski

Die Farbwelt ist reduziert elegant – von Champagner, Rauchblau und Moosgrün bis zu einem erdigen Rostton. Nur ein Modell in kräftigem Fuchsia sorgt für einen knalligen Ausreißer.

© Krüger x Victoria Swarovski

Liebevolle Details, stilvoll umgesetzt

Klar, ein paar Kristalle blitzen hier und da dezent durch. Doch dieses Mal setzt die Dirndl-Kollektion nicht auf Kitsch, sondern auf Klasse und beweist einmal mehr Swarovskis feines Gespür für Design. Jedes Dirndl erzählt eine Geschichte, mit kleinen Meeres-Symbolen im Rückenausschnitt. Eine Jakobsmuschel auf hellem Beige, eine Schildkröte auf Smaragd, ein Seestern auf Braun. Die Idee: eine maritime Fantasiewelt, reduziert aufs Wesentliche. Die Österreicherin war von der ersten Moodboard-Phase bis zur finalen Silhouette in den kreativen Prozess involviert.

© Krüger x Victoria Swarovski

Das wahre Stil-Statement liegt im Schnitt der neuen Pieces: hochgeschlossen, fast schon prüde – und genau deshalb so modern. Wer hätte gedacht, dass ein Dirndl, das so wenig zeigt, so viel ausstrahlen kann? Die Blusen dazu sind mal romantisch-transparent, mal mit voluminösen Ärmeln.

Ist brav das neue reizvoll?

Die Kollektion wird durch perfekt abgestimmte Begleiter komplettiert. Eine traditionelle blaue Jacke mit handgenähten Perlen reflektiert die Farbwelt des Ozeans, während der lange Mantel mit Samtabschlüssen bewusst die Silhouette des Dirndls zitiert.

© Krüger x Victoria Swarovski

Fest steht: Mit den neuen Styles überrascht uns Victoria Swarovski auf ganzer Linie!

Die Krüger Dirndl x Victoria Swarovski-Kollektion ist ab dem 08. August 2025 erhältlich.