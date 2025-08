Meghan Markle wird 44: So sehr hat sie sich verändert!

Vom Serienstar zur Herzogin, vom Palast zur Netflix-Produzentin – Meghan Markle wird heute am 04. August 44 und hat eine beeindruckende Wandlung hingelegt. Wir zeigen, wie sehr sie sich verändert hat.

Happy Birthday, Meghan Markle! Am 4. August 2025 feiert die ehemalige Schauspielerin und heutige Herzogin von Sussex ihren 44. Geburtstag. Und wenn wir mal ehrlich sind: In den letzten Jahren hat sich bei ihr so einiges getan. Vom Serienstar zur Royal-Rebellin und dann zur Netflix-Produzentin: Wir nehmen Sie mit auf eine Reise durch Meghans Wandlung.

© Getty Images

Von Serienstar zur Royalty – Der Anfang

Viele lernten Meghan Markle ab 2011 als clevere Anwaltsgehilfin Rachel Zane in der US-Serie Suits kennen. In schicken Blusen, Bleistiftröcken und mit perfektem Blowout war sie damals der Inbegriff der modernen Karrierefrau. Ihre Rolle spielte sie bis 2018, bevor sie Hollywood gegen die britische Monarchie tauschte.

© Getty Images

2016 wurde es ernst: Meghan lernte Prinz Harry kennen – durch ein Blind Date, wie die beiden später verrieten. Die Chemie stimmte sofort, und obwohl Paparazzi, Schlagzeilen und royale Protokolle mitspielten, blieben sie ein Paar.

Königliche Romanze

Im November 2017 wurde die Verlobung bekannt gegeben, und im Mai 2018 gaben sich Meghan und Harry in einer traumhaften Zeremonie auf Schloss Windsor das Ja-Wort. Meghan trug ein schlichtes Givenchy-Kleid, Millionen Zuschauer:innen weltweit verfolgten die Hochzeit – es war das royale Event des Jahres.

© Getty Images

Nur ein Jahr später, im Mai 2019, kam ihr erster Sohn Archie zur Welt. Im Juni 2021 folgte Tochter Lilibet Diana, benannt nach der Queen und Harrys Mutter. Doch schon während Meghans erster Schwangerschaft wurde klar: Das Märchenleben hatte Risse.

Bruch mit dem Palast

Im Januar 2020 ließen Meghan und Harry die Bombe platzen: Sie treten als „Senior Royals“ zurück und ziehen nach Nordamerika. Es war der Beginn des sogenannten „Megxit“ – ein medialer Wirbelsturm. Offiziell hieß es, sie wollten ein unabhängigeres Leben führen. Inoffiziell brodelte es hinter den Palastmauern: Rassismus-Vorwürfe, fehlende Unterstützung und das Gefühl, nicht willkommen zu sein.

© Getty Images

In einem brisanten Interview mit Oprah Winfrey im März 2021 packten Harry und Meghan aus. Es war der Moment, in dem viele dachten: Jetzt gibt’s kein Zurück mehr. Die royale Familie – sichtbar erschüttert. Meghan – verletzlich, aber auch kämpferisch.

Netflix, Podcast & mehr: Meghan heute

Seitdem hat sich Meghan eine neue Bühne gesucht: die Medienwelt. Mit Netflix produzierten sie und Harry die Doku-Serie Harry & Meghan, die im Dezember 2022 erschien. Dort ließen sie erneut tief blicken – in ihre Beziehung, ihre Konflikte mit dem Palast und ihren Alltag als Eltern.

© Getty Images

Auch mit dem Podcast Archetypes (2022) zeigte sich Meghan als reflektierte Gesprächspartnerin, die über Rollenbilder, Frauenrechte und persönliche Erfahrungen spricht. Stilistisch hat sie sich in den letzten Jahren verändert: Weniger Glamour, mehr Natürlichkeit. Ihr Auftritt ist heute bewusster, souveräner – und oft politischer.

© Getty Images

Meghan Markle ist längst nicht mehr nur „die aus Suits“ oder „die Frau von Harry“. Sie ist Mutter, Aktivistin, Unternehmerin – und immer wieder ein Diskussionsthema.