× Victoria Swarovski launcht neue Dirndl-Kollektion mit Krüger

Anknüpfend an den großen Erfolg der letzten Jahre hat sich die beliebte Trachten-Traditionsmarke Krüger Dirndl erneut mit Victoria Swarovski zusammengeschlossen und eine exklusive Trachtenkollektion lanciert.

Bald ist es soweit und dann eröffnen wieder die Bierzelte auf dem Oktoberfest. Untrennbar damit verbunden: Trachten! Pünktlich zur Wiesn-Zeit meldet sich Moderatorin und Sängerin Victoria Swarovski und präsentiert ihre neue Dirndl-Kollektion für Krüger. Dabei vereint die 31-Jährige harmonisch Tradition mit Glamour und zieht Inspiration aus der faszinierenden Vielfalt Afrikas. In der vielseitigen Kollektion finden sich für jeden Stil und Anlass die richtigen Modelle.

Glamour trifft auf Tradition

Trachten sind altmodisch und spießig? Nicht mit Victoria Swarovski. Die Kristallerbin ist bekannt für ihren zeitlosen Stil, den sie regelmäßig auf roten Teppichen oder auf Instagram präsentiert. Ihr Gespür für Mode spiegelt sich auch in der aktuellen Dirndl-Kollektion wider, die für frischen Wind in der Trachtenmode sorgt. Mit eleganten und klassischen Schnitten ist die Kollektion eine Hommage an Tradition und gleichzeitig ein mutiges Statement in die Moderne.

© Krüger Dirndl /PR ×

Victoria Swarovskis Must-haves zum Trachten-Auftakt

© Krüger Dirndl /PR ×

Die Dirndl wurden mit viel Liebe zum Detail entworfen und vereinen extravagante und stilvolle Elemente. Das sieht man etwa an den vielfältigen Farben der Dirndl: Besonders angesagt sind edle Farbnuancen wie Schwarz, Gelb, Tannengrün und Peach/Apricot-Töne. Auch Quasten und glamouröse Materialien wie Spitze und Strick haben in der Kollektion einen Platz gefunden. Was bei einem Dirndl natürlich nicht fehlen darf, ist die passende Bluse. Diese ergänzt das Dirndl auf perfekte Weise und ist das ideale Match für einen stilvollen Trachtenlook.

© Krüger Dirndl /PR ×

Hingucker-Looks für alle Trachtenliebhaber

© Krüger Dirndl /PR ×

Darüber hinaus bietet die Kollektion eine große Vielfalt an aufwändig designten Miedern. Für einen luxuriösen Touch sorgt hochwertig besticktes Leder, das sich in den Jacken und Jankern wiederfindet. Auch die Herren können sich über stylische Trachten freuen. Traditionelle Lederhosen mit modernen Elementen wie Stickereien und farbliche Akzente sowie elegante Hemden und Westen runden die Kollektion ab und garantieren ein elegantes Outfit für jedes Volksfest.

© Krüger Dirndl /PR ×

Die Krüger Dirndl x Victoria Swarovski-Kollektion ist ab dem 23. August 2024 erhältlich.