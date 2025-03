× Gewusst? Darum haben Aufzüge immer einen Spiegel

Haben Sie sich jemals gefragt, warum in fast jedem Aufzug ein Spiegel hängt? Er ist nicht nur für Selfies oder einen letzten Frisuren-Check da. Tatsächlich steckt viel mehr dahinter – und die wahren Gründe könnten Sie überraschen!

Die meisten Aufzüge sind mit Spiegeln ausgestattet – praktisch für einen schnellen Check vor einem wichtigen Termin oder ein spontanes Erinnerungsfoto. Doch ihr eigentlicher Zweck geht weit darüber hinaus. Tatsächlich tragen sie nicht nur zum Komfort der Fahrgäste bei, sondern können sogar die Lebensdauer der Aufzüge verlängern!

Spiegel im Aufzug: Die überraschenden Gründe

Ein Trick gegen Platzangst

Für Menschen mit Klaustrophobie oder generell einem mulmigen Gefühl in engen Räumen kann ein Aufzug eine echte Herausforderung sein. Die Spiegel sorgen optisch für mehr Weite und verhindern das Gefühl, in einer kleinen Metallbox eingesperrt zu sein. Der Trick funktioniert ähnlich wie in kleinen Räumen oder Korridoren, die durch Spiegel größer wirken.

Sicherheit geht vor

Spiegel helfen dabei, potenzielle Gefahrensituationen zu entschärfen. In einem vollen Fahrstuhl können Sie dank des Spiegels schnell erkennen, wer hinter Ihnen steht. Gerade in großen Städten oder wenig frequentierten Gebäuden gibt das ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit. So sehen Sie sofort, wenn eine Person beispielsweise in die Tasche oder den Rucksack einer anderen Person greift.

Schutz vor Vandalismus

Ein weiterer, überraschender Grund für Spiegel in Aufzügen ist der Schutz vor Vandalismus. Studien zeigen, dass Menschen sich in einem verspiegelten Raum stärker beobachtet fühlen – selbst wenn niemand sonst anwesend ist. Das kann dazu führen, dass potenzielle Vandalen sich zurückhalten, weil sie ihr eigenes Spiegelbild sehen und sich dadurch ihrer eigenen Handlungen bewusster werden. Dadurch bleiben Aufzüge länger sauber und unbeschädigt.