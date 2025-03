× 5 Reiseziele, die ihren Hype ABSOLUT nicht wert sind!

Wir kennen sie alle: Diese Hotspots, die auf jedem zweiten Reiseblog auftauchen und wo sich Influencer vor wunderschönen Kulissen ablichten lassen. Sie sehen spektakulär aus – bis man selbst dort ist und merkt: "War’s das jetzt?" Hier sind fünf Reiseziele, die den Hype absolut nicht wert sind.

Lassen Sie sich nicht von perfekt inszenierten Instagram-Fotos täuschen.

Diese 5 Reiseziele sind ihren Hype ABSOLUT nicht wert!

1. Santorini, Griechenland

Blaue Kuppeln, weiße Häuser, Sonnenuntergänge zum Dahinschmelzen – so zumindest auf Instagram. In Realität? Ein gnadenlos überlaufenes Labyrinth aus Touristen, die sich auf die Füße treten, um das perfekte Foto zu schießen. Dazu Preise, die Ihnen Tränen in die Augen treiben (und nicht aus Rührung). Wollen Sie wirklich für eine überteuerte Kugel Eis mit 200 anderen Touristen um einen Platz in der Sonne kämpfen?

2. Bali, Indonesien

"Spiritualität trifft Naturparadies" – so verkauft sich Bali online. In Wahrheit: Verkehrschaos, Touristenmassen und Strände, die mehr Plastikmüll als Postkartenidylle bieten. Wer hier nach Erleuchtung sucht, findet eher einen Rollerfahrer, der ihn fast über den Haufen fährt. Und die ach so magischen Wasserfälle? 30 Minuten Anstehen für ein Foto in einem feuchten Instagram-Dschungel-Set.

3. Dubai, VAE

Wenn Sie auf künstliche Perfektion, Shoppingmalls mit Skihallen und klimatisierte Fake-Strände stehen – bitte sehr. Wer hier echte Kultur erwartet, wird enttäuscht. Klar, Burj Khalifa und Co. sind beeindruckend, aber nach zwei Tagen hat man alles gesehen und zahlt dann 15 Euro für einen mittelmäßigen Cappuccino. Nachhaltig reisen? Vergessen Sie’s. Dubai ist die Definition von "mehr Schein als Sein".

4. Phuket, Thailand

Strandparadies? Vielleicht vor 30 Jahren. Heute ist Phuket überlaufen, laut und teilweise ziemlich schmutzig. Wenn Sie sich zwischen Massentourismus, aufdringlichen Verkäufern und hupenden Tuk-Tuks entspannen können – Respekt! Die einst ruhigen Strände sind mittlerweile mit Jetskis, Partybooten und Selfie-Touristen überfüllt. Wer wirklich das thailändische Inselparadies sucht, sollte sich lieber weniger bekannte Orte anschauen.

5. Venedig, Italien

Romantische Kanäle und historische Bauwerke? Klar! Aber auch Kreuzfahrtschiffe, Touristenströme und absurd hohe Preise. Ein Kaffee auf dem Markusplatz kann leicht mal 10 Euro kosten, und in der Hochsaison fühlt sich die Stadt eher wie ein Freizeitpark als ein historisches Juwel an. Wenn Sie Venedig in Ruhe erleben wollen, kommen Sie am besten im Winter – oder suchen Sie sich eine weniger überlaufene italienische Stadt.

Oft sind es gerade die unbekannten Ecken, die mehr Charme haben als überlaufene Hype-Destinationen.