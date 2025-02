× Tripadvisor kürt die Top-Reiseziele für kulinarische Highlights

Die Tripadvisor Travellers’ Choice Awards küren alljährlich die besten Städte der Welt zum Essen. Wir stellen die top 10 kulinarischen Reiseziele vor. Spoiler: 2025 liegt die beste Food-City (wenig überraschend) in Italien...

Wenn eine kulinarische Entdeckungsreise für Sie wie ein perfekter Urlaub klingt, dann werden Ihnen die folgenden Reiseziele Appetit machen. Denn eine der vielen Kategorien, die bei den jährlichen Travellers’ Choice Awards von Tripadvisor bewertet werden, ist die Liste der besten kulinarischen Reiseziele der Welt. Der „Best of the Best“-Titel dieser Awards ehrt Destinationen, die in einem Zeitraum von zwölf Monaten eine außergewöhnlich hohe Anzahl herausragender Bewertungen von der Tripadvisor-Community erhalten haben. Von über 8 Millionen Einträgen erreichen weniger als 1 % diesen Meilenstein.

Die beste Food-City liegt in Italien

Dass Italien ein Paradies für Feinschmecker ist – wir denken an endlose Carbonara, Cacio e Pepe, Pizza und Gelato – wussten wir schon lange. Doch nun wurde es auch von Tripadvisor bestätigt. Rom wurde 2025 zum besten Reiseziel der Welt für Essen gekürt. Da Rom sich bereits im Dezember den ersten Platz des Rankings der besten kulinarischen Städte von TasteAtlas sichern konnte, kommt das Ergebnis von Tripadvisor nicht überraschend.

Welche Städte sonst noch ein Paradies für Foodies sind, verraten wir hier:

Die Top 10 der kulinarischen Reiseziele

1. Rom

Rom gleicht einer lebendigen Mischung aus malerischen Plätzen, lebhaften Märkten und beeindruckenden historischen Stätten. Werfen Sie eine Münze in den Trevi-Brunnen, bestaunen Sie das Kolosseum und das Pantheon, genießen Sie einen perfekten Espresso oder ein erfrischendes Gelato, bevor Sie durch die Boutiquen am Campo de’ Fiori oder der Via Veneto schlendern. Und natürlich: Lassen Sie sich von Roms köstlicher Küche verwöhnen – von hausgemachter Pasta über knusprig frittierte Artischocken bis hin zu zartem Ochsenschwanzragout.

2. London

Von der hippen Atmosphäre in Shoreditch über den rebellischen Charme von Camden bis zur Coolness der Portobello Road – London vereint unzählige Welten in einer Stadt. Hier gleicht kein Tag dem anderen. Besichtigen Sie royale und historische Sehenswürdigkeiten, streichen Sie Highlights von Ihrer Bucket List, speisen Sie in exklusiven Michelin-Sterne-Restaurants, genießen Sie ein Pint in einem urigen Pub oder lassen Sie sich einfach durch die verwinkelten Kopfsteinpflasterstraßen treiben – in London sind die kulinarischen Möglichkeiten endlos.

3. Marrakesch

Die „Rote Stadt“ Marrakesch verzaubert mit ihren Märkten, Gärten, Palästen und Moscheen. In den engen Gassen und versteckten Innenhöfen der historischen Medina können Sie leicht einen ganzen Tag verbringen. Finden Sie Ruhe im zauberhaften Jardin Majorelle oder bestaunen Sie die Architektur einer der beeindruckenden Moscheen.

4. Paris

Ein knuspriges Pain au Chocolat in einem Straßencafé genießen, nach einem Spaziergang entlang der Seine die Wahrzeichen der Stadt bestaunen – vom Eiffelturm bis zum Arc de Triomphe: Paris verbindet Genuss mit Stadtleben. Ob Sie die Meisterwerke im Louvre bewundern, in der Kathedrale Notre-Dame ehrfürchtig innehalten oder sich auf dem Marché aux Puces de Montreuil ins Feilschen stürzen – Paris ist ein Fest für alle Sinne. Und natürlich darf ein Besuch im Moulin Rouge für eine Prise Pariser Extravaganz nicht fehlen.

5. Neapel

Das romantische Neapel, zwei Stunden südlich von Rom gelegen, ist die größte Stadt Süditaliens und berühmt für ihre Opern- und Theaterhäuser. Oft wird sie als Freilichtmuseum bezeichnet, da es hier unzählige historische Denkmäler und Statuen gibt. Flanieren Sie mit den Einheimischen entlang der Uferpromenade, während die Sonne über dem Golf von Neapel untergeht. Besuchen Sie das Archäologische Nationalmuseum mit seinen spektakulären Funden aus Pompeji und Herculaneum oder bewundern Sie die barocke Pracht der Cappella Sansevero. Und vergessen Sie nicht ein Stück neapolitanische Pizza zu kosten!

6. Barcelona

Barcelona wirkt fast surreal – kein Wunder, schließlich verbrachte Salvador Dalí hier Zeit, und Antoni Gaudí hinterließ mit seinen einzigartigen Bauwerken ein bleibendes Erbe. Die Sagrada Familia zu betreten, fühlt sich an, als würden Sie durch einen Zauberspiegel schreiten. Setzen Sie Ihre Reise fort mit einem Besuch im Park Güell, trinken Sie Sangria in einem Straßencafé auf den Ramblas und erleben Sie eine kulinarische Entdeckungstour durch die besten Tapas-Bars der Stadt.

7. Lima

Die peruanische Hauptstadt Lima ist eine faszinierende Mischung aus Geschichte und Moderne. Erkunden Sie alte Inka-Stätten oder spazieren Sie durch prachtvolle Kathedralen und koloniale Paläste. Besonders reizvoll sind die Viertel entlang der Küste – hier finden Sie nicht nur großartige Restaurants, sondern auch exklusive Boutiquen und luxuriöse Hotels.

8. New Orleans

New Orleans sprüht vor Leben, hat aber gleichzeitig eine entspannte Atmosphäre, die sie von anderen Städten unterscheidet. Ob spontane Jazz-Sessions auf der Frenchmen Street, eine Fahrt mit der historischen St. Charles Streetcar oder ein Spaziergang durch den berühmten Garden District mit seinen von Moos bewachsenen Bäumen – diese Stadt ist einzigartig. Für viele steht New Orleans für das bunte Treiben der Bourbon Street, doch Feinschmecker wissen: Die Stadt bietet mit ihrer Mischung aus kreolischer und cajunischer Küche ein unvergleichliches kulinarisches Erlebnis.

9. Buenos Aires

Die Heimat des Tangos ist ebenso fesselnd und verführerisch wie der Tanz selbst. Romantische Viertel laden zu einem Dinner in stimmungsvollen Restaurants ein, und das pulsierende Nachtleben verspricht lange, aufregende Nächte. Buenos Aires ist stolz auf seine europäische Vergangenheit, die sich in der Architektur, den breiten Boulevards und den weitläufigen Parks widerspiegelt. Ein Besuch im legendären Café Tortoni, das seit 1858 Gäste empfängt, oder eine Vorstellung im prachtvollen Teatro Colón sind ein Muss.

10. Athen

Athen hat sich in den letzten Jahren enorm gewandelt. Dank der Olympischen Spiele 2004 verfügt die Stadt über eine moderne Infrastruktur mit Parks, neuen Autobahnen und einem hochmodernen U-Bahn-System. Doch Athen ist weit mehr als nur ein Zwischenstopp auf dem Weg zu den griechischen Inseln. Die Stadt beherbergt einige der größten kulturellen Schätze der Welt – von der Akropolis über den Tempel des Olympischen Zeus bis hin zu den Meisterwerken im Nationalen Archäologischen Museum. Die hervorragende griechische Küche gibt es on top.