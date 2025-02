Wussten Sie schon, dass das Essen von Pasta mehr Glück auslöst als Sport oder Musik? Nein, das ist kein Scherz – es gibt eine Studie, die genau das belegt. Wir alle haben es schon geahnt, aber nun ist es auch offiziell: Nudeln sind der wahre Schlüssel zum Glück!

In einer frisch veröffentlichten Studie haben 40 Menschen (20 Frauen, 20 Männer) zwischen 25 und 55 Jahren ihre ganz persönliche „Pasta-Geborgenheit“ getestet. Mit Hilfe von High-Tech-Messgeräten wie Elektroenzephalografie (EEG) und Herzfrequenzmonitoren beobachteten die Forscher:innen, was in unseren Köpfen und Körpern passiert, während wir genüsslich einen Teller Pasta verdrücken.

Laut Studie: Pasta macht uns glücklicher als Musik und Sport

Es stellte sich heraus, dass der Genuss von Pasta nicht nur den Gaumen erfreut, sondern auch einen regelrechten „Glücks-Boost“ auslöst. Die Forscher verglichen das Glücksgefühl, das durch Pasta-Konsum erzeugt wird, mit dem, was wir beim Hören von Musik oder beim Sport erleben. Überraschenderweise sorgt Pasta für eine stärkere positive Emotion als der Gang ins Fitnessstudio oder die Lieblingsplaylist.

Doch das ist noch nicht alles: Die Gehirnaktivität der Teilnehmer:innen während des Pasta-Genusses war deutlich intensiver als beim Musikhören oder Sporttreiben. Ja, Nudeln aktivieren sogar mehr Bereiche in unserem Gehirn und fördern das Erinnerungsvermögen. Wer hätte gedacht, dass sich „Spaghetti & Co.“ zu wahren Gedächtnisstützen entwickeln?

Pasta = Bestes Comfort Food

Aber was steckt wirklich hinter diesem Glücksgefühl? Laut den Teilnehmer:innen ist Pasta das perfekte „Comfort Food“. Ein Gericht, das mit Wohlfühlmomenten und schönen Erinnerungen an gemeinsame Stunden mit Familie und Freunden verbunden wird. Ein Teller Pasta ist eben mehr als nur eine Mahlzeit – es ist ein emotionales Erlebnis.

Wenn sich also mal wieder der Stress des Alltags bemerkbar macht und Sie das Gefühl haben, nichts könnte Sie glücklich machen, denken Sie an die Wissenschaft. Schnappen Sie sich eine Gabel, nehmen Sie einen Bissen – und lassen Sie sich von der Pasta ins Glück katapultieren.