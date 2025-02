× Frühstücksei mal anders: Die besten Eiergerichte der Welt

Es muss nicht immer Eierspeise oder Spiegelei sein! Das Food-Portal TasteAtlas hat eine Rangliste der besten Eiergerichte weltweit erstellt. Wir verraten die Top 10 - wetten, Sie haben von den meisten noch nie gehört?

Eier sind eine der vielseitigsten Zutaten der Welt. Ob als Frühstück, Hauptgericht oder Snack – in nahezu jeder Kultur gibt es traditionelle Eiergerichte. Dabei werden sie überall auf unterschiedliche Weise zubereitet und kombiniert. Ob gekocht, gebraten, pochiert oder gebacken – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. TasteAtlas hat die 100 besten Eiergerichte der Welt gekürt. Hier sind die Top 10.

Warum also nicht gleich eines davon zum Frühstück ausprobieren?

1. Ajitsuke Tamago (Gewürzte Eier) - Japan

Diese traditionellen japanischen Eier werden weichgekocht und anschließend in einer Mischung aus Mirin und Sojasauce eingelegt. Sie haben eine cremige Konsistenz und werden oft als Snack, in Bento-Boxen oder als Beilage zu Ramen serviert.

2. Tortang Talong (Auberginen-Omelett) - Philippinen

Dieses philippinische Gericht besteht aus gerösteten Auberginen, die in geschlagenem Ei gewendet und dann angebraten werden. Es ähnelt einem knusprigen Omelett und wird oft mit Reis und Tomaten- oder Bananenketchup serviert.

3. Staka me Ayga (Eier mit Staka) - Griechenland

Eine Spezialität aus Kreta, bei der Eier entweder pochiert oder gebraten und mit Staka (einer butterartigen, mit Mehl gemischten Creme) kombiniert werden. Das Gericht wird mit Salz und Pfeffer gewürzt und häufig mit geräuchertem Schweinefleisch (Apaki) serviert.

4. Strapatsada (Tomaten-Rührei mit Feta) - Griechenland

Ein klassisches griechisches Gericht, bei dem Tomaten mit Kräutern sautiert und mit Eiern vermischt werden. Zum Schluss wird es mit zerbröckeltem Feta bestreut. Es ist ein leichtes Hauptgericht oder eine ideale Beilage zu Fleischgerichten.

5. Ispanaklı Yumurta (Spinat-Eier) - Türkei

Ein einfaches, aber herzhaftes Gericht aus Eiern, Spinat, Zwiebeln und Gewürzen. Die Zutaten werden in Olivenöl angebraten, bevor die Eier hinzugefügt und gestockt werden. Es wird heiß serviert, oft mit Brot und Joghurt.

6. Tortilla de Betanzos (Kartoffel-Omelett aus Betanzos) - Spanien

Eine besondere Variante der spanischen Tortilla aus der Region Betanzos. Sie besteht nur aus Kartoffeln, Eiern, Öl und Salz – keine Zwiebeln oder Chorizo. Die Eier bleiben besonders flüssig, was der Tortilla eine saftige Konsistenz verleiht.

7. Eggs Benedict (Eier Benedikt) - USA

Ein berühmtes Frühstücksgericht aus New York: Ein getoastetes englisches Muffin wird mit Schinken oder Speck, einem pochierten Ei und reichlich Hollandaise-Sauce belegt. Der Legende nach wurde es in den 1860er-Jahren in Delmonico’s Restaurant erfunden.

8. Chawanmushi (Gedämpfter Eierpudding) - Japan

Ein zarter, herzhafter Pudding aus Ei, der mit Dashi-Brühe, Sojasauce und Mirin aromatisiert wird. Er wird in kleinen Tassen gedämpft und kann mit Zutaten wie Pilzen, Tofu oder Meeresfrüchten verfeinert werden.

9. Shakshouka (Pochierte Eier in Tomatensauce) - Tunesien

Ein herzhaftes Gericht aus Nordafrika, bei dem Eier in einer würzigen Tomatensoße mit Zwiebeln und Gewürzen pochiert werden. Oft wird auch Merguez-Wurst hinzugefügt. Shakshouka ist mittlerweile weltweit beliebt und wird oft mit Brot serviert.

10. Menemen (Türkisches Rührei mit Gemüse) - Türkei

Eine würzige Eierspeise mit Tomaten, Paprika und Gewürzen, die in der Türkei häufig zum Frühstück serviert wird. Es gibt verschiedene Varianten mit Käse, Wurst oder Spinat. Traditionell wird Menemen direkt aus der Pfanne mit Brot gegessen.