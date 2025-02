× Enthüllt: Mit diesem seltsamen Frühstück wurde Queen Elizabeth 96 Jahre alt

Queen Elizabeth II. blieb bis ins hohe Alter bemerkenswert fit und absolvierte bis zu ihrem Tod ein enormes Arbeitspensum. Ein wichtiger Faktor dabei: ihre Ernährung. Besonders ihr Frühstück war alles andere als gewöhnlich – und das könnte das Geheimnis ihrer Langlebigkeit gewesen sein.

Queen Elizabeth war 70 Jahre auf dem britischen Thron und erreichte ein stolzes Alter von 96 Jahren. Ihre außergewöhnliche Vitalität verdankte sie vermutlich einer Mischung aus Bewegung, Disziplin und bewusster Ernährung. Besonders ihre Essgewohnheiten sind bemerkenswert – denn die ehemalige Königin von England setzte auf ein ungewöhnliches Frühstück.

Fisch zum Frühstück

Die Briten sind für ihre besonderen Frühstücksgewohnheiten bekannt, doch Queen Elizabeth setzte noch einen drauf: Sie begann ihren Tag regelmäßig mit Fisch. Das enthüllte der königliche Autor Charles Oliver in seinem Buch "Dinner at Buckingham Palace". Demnach hatte die Queen eine besondere Vorliebe für Bücklinge. Dabei handelt es sich um einen in Salzlake eingelegten und anschließend geräucherten Hering mit Kopf.

Für einen gesunden Start in den Tag

Auch wenn das für viele ungewohnt klingen mag, steckt hinter dieser Wahl ein echter Gesundheits-Booster. Besonders die enthaltenen Omega-3-Fettsäuren sind für ihre gesundheitsfördernde Wirkung bekannt. Sie unterstützen das Herz-Kreislauf-System, wirken entzündungshemmend und sollen laut wissenschaftlichen Studien sogar den Alterungsprozess verlangsamen.

Ein weiterer Vorteil dieses königlichen Frühstücks war der hohe Gehalt an Vitamin D. Gerade in den lichtarmen Wintermonaten ist ein Mangel an diesem essenziellen Nährstoff weit verbreitet. Bereits 100 Gramm Bückling reichen aus, um den täglichen Bedarf zu decken. Neben Vitamin D liefert der Fisch auch eine beachtliche Menge an hochwertigem Eiweiß, das die Muskulatur stärkt, Heißhungerattacken vorbeugt und für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl sorgt.

Auch an weiteren wertvollen Nährstoffen mangelt es nicht. Bückling enthält unter anderem Vitamin B2, das für den Energiestoffwechsel wichtig ist, sowie Vitamin E, das als Antioxidans die Zellen schützt.Kein Wunder also, dass Queen Elizabeth mit dieser morgendlichen Routine bis ins hohe Alter vital blieb. Vielleicht lohnt es sich, dieses königliche Frühstück einmal selbst auszuprobieren!