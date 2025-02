× Laut Studie: Diese Lebensmittel bremsen die Alterung

Die richtige Ernährung hält jung. Doch es gibt auch Lebensmittel, die aktiv das Altern messbar bremsen. Welche das sind, verrät jetzt eine neue Studie der Universität Zürich.

"Forever young, I want to be forever young..." Was Alphaville in den 80ern besungen hat, könnte vielleicht doch nicht nur ein schöner Traum bleiben. Was, wenn es tatsächlich eine Möglichkeit gäbe, die biologische Alterung ein wenig auszutricksen? Eine neue Studie zeigt: Omega-3-Fettsäuren könnten genau das tun.

Omega-3-Fettsäuren verlangsamen biologische Alterung

Eine in der Fachzeitschrift "Nature Aging" veröffentlichte Studie zeigt, dass die tägliche Einnahme von einem Gramm Omega-3-Fettsäuren die biologische Alterung innerhalb von drei Jahren um bis zu vier Monate verlangsamen kann. In Kombination mit Vitamin D und regelmäßiger Bewegung war der Effekt sogar noch stärker.

Für die Untersuchung analysierte ein Forschungsteam der Universität Zürich Daten von 777 Schweizer Teilnehmerinnen und Teilnehmern der "Do-Health-Studie", der größten Altersstudie Europas. Die Probanden wurden in acht Gruppen eingeteilt, wobei jede Gruppe über drei Jahre hinweg eine unterschiedliche Therapie erhielt – darunter Omega-3, Vitamin D, ein Trainingsprogramm oder verschiedene Kombinationen davon. Eine Kontrollgruppe bekam ein Placebo.

Chemische Veränderungen

Vor und nach der Intervention wurde das biologische Alter der Probanden gemessen. Für die Messung des Alters nutze das Forschungsteam sogenannte epigenetische Uhren, welche die chemische Veränderungen und den Unterschied zwischen biologischem und chronologischem Alter an der DNA erfassen.

Die Einnahme von Omega-3-Fettsäuren verlangsamte die Alterung im Zeitraum von drei Jahren um 2,9 bis 3,8 Monate. Die Ergebnisse zeigten auch, dass die Veränderung unabhängig von Geschlecht, Alter und Body-Mass-Index passierten.

In welchen Lebensmitteln steckt Omega-3?

Omega-3-Fettsäuren kommen vor allem in fettem Fisch wie Lachs, Makrele und Hering vor. Doch auch pflanzliche Quellen liefern diese wertvollen Fettsäuren: Leinsamen, Chiasamen, Walnüsse, Hanfsamen, Spinat und Algen sind besonders reich an Omega-3 und eignen sich hervorragend für eine gesunde Ernährung.