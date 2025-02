× Beliebtes Urlaubsziel der Österreicher: Hier liegt der schönste Strand der Welt

Haben Sie genug vom grauen Himmel und den kalten Temperaturen in Österreich? Dann gönnen Sie sich eine Auszeit und träumen Sie von Ihrem nächsten Sommerurlaub! Tripadvisor hat die schönsten Strände der Welt gekürt – und der erste Platz ist nur wenige Flugstunden entfernt.

Tripadvisor hat kürzlich die "Travelers' Choice Awards: Best of the Best Beaches 2025" veröffentlicht – ein Ranking, das Jahr für Jahr auf den Bewertungen der weltweiten Tripadvisor-Community basiert. In diesem Jahr ist die Liste so vielfältig wie nie zuvor: Sie umfasst atemberaubende Strände auf sechs Kontinenten, verteilt auf 50 Länder, und präsentiert über 100 paradiesische Küstenorte. Von einsamen Buchten mit feinem Pudersand bis hin zu lebhaften Stränden mit spektakulären Klippen und türkisblauem Wasser – diese Auswahl bietet Inspiration für alle, die ihren nächsten Traumurlaub planen.

1. Elafonissi Beach, Kreta, Griechenland

Der Elafonissi Beach auf Kreta, Griechenland, wurde zum schönsten Strand der Welt gekürt. Mit seinem rosafarbenen Sand und dem kristallklaren Wasser bietet Elafonissi Beach ein unvergleichliches Badeerlebnis. Die beste Reisezeit liegt im Mai und September, wenn das Wetter angenehm ist und der Besucherandrang moderat bleibt.

2. Banana Beach, Phuket, Thailand

Auf dem zweiten Platz befindet sich der Banana Beach auf Phuket, Thailand. Dieser Strand ist bekannt fürs Bootfahren und Parasailing sowie für seine farbenfrohen Korallenriffe und Fischarten. Die ideale Reisezeit erstreckt sich von November bis März.

3. Eagle Beach, Oranjestad, Aruba

Den dritten Platz belegt der Eagle Beach in Oranjestad, Aruba. Mit seinem weißen Sand, den ruhigen Gewässern und vielfältigen Wassersportmöglichkeiten zieht dieser Strand zahlreiche Besucher an. Die besten Monate für einen Besuch sind von April bis August.

4. Siesta Beach, Siesta Key, Florida

Auf dem vierten Platz rangiert der Siesta Beach in Siesta Key, Florida, USA. Dieser Strand zeichnet sich durch seinen puderweißen Quarzsand, das klare, seichte Wasser und eine familienfreundliche Atmosphäre aus. Die beste Reisezeit liegt zwischen April und Mai sowie September und Oktober, wenn das Wetter angenehm und die Besucherzahlen geringer sind.

5. Praia da Falésia, Algarve, Portugal

Den fünften Platz sichert sich die Praia da Falésia an der Algarve, Portugal. Dieser Strand beeindruckt mit seinen atemberaubenden Klippen und dem weitläufigen goldenen Sandstrand, der sich ideal für lange Spaziergänge und entspannte Tage am Meer eignet.

Die Top 10 der schönsten Strände der Welt im Überblick:

Elafonissi Beach, Crete, Griechenland Banana Beach, Phuket, Thailand Eagle Beach, Oranjestad, Aruba Siesta Beach, Siesta Key, Florida Praia da Falésia, Algarve, Portugal Playa Varadero, Varadero, Cuba Bavaro Beach, Punta Cana, Dominican Republic Playa de Muro Beach, Mallorca, Spain Kelingking Beach, Nusa Penida, Indonesia Myrtos Beach, Kefalonia Island, Greece

Bereit für den nächsten Strandurlaub?