Ein neuer Instagram-Hotspot auf den Kanaren sorgt für Aufsehen! An diesem besonderen Strand erwartetSie ein einzigartiges Naturwunder, das die Besucher mit seiner faszinierenden Schönheit anzieht. Doch dieser Ort birgt auch eine wichtige ökologische Botschaft.

Ein neuer Instagram-Hotspot ist geboren – und der Grund für den plötzlichen Hype ist wirklich außergewöhnlich! Denn mal ehrlich, wer hat nicht schon genug von den üblichen Sandstränden, die man an jeder Ecke finden kann? Es braucht heutzutage etwas Spektakuläres, um aus der Masse herauszustechen und die perfekte Aufnahme zu schießen. Genau deshalb hat sich der „Popcorn Beach“ von Fuerteventura zu einem echten Instagram-Liebling entwickelt – und das aus gutem Grund!

Neuer Instagram-Spot: An DIESEN Strand wollen jetzt alle!

Der „Popcorn Beach“ hat zwar schon seit langer Zeit seinen Platz auf der Insel, doch der Hype um diesen einzigartigen Ort wächst immer mehr. Was genau zieht die Aufmerksamkeit der Besucher an? Die Antwort liegt in den Steinen, die wie Popcorn aussehen – aber keine Sorge, hier gibt’s keine Snacks zu finden! Nein, es handelt sich dabei um weiße Korallen, die durch die Kombination und Erosion kalkhaltiger Algen und des weißen Sands entstanden sind. Diese Steine, die Rhodolithen genannt werden, bilden das Herzstück des Strandes und verleihen ihm seine ungewöhnliche und faszinierende Optik.

Wie kommt es, dass der Strand so aussieht?

Doch wie können diese Steine eigentlich so eine außergewöhnliche Form annehmen? Das Geheimnis liegt in der Zeit. Rhodolithen wachsen unter Wasser etwa einen Millimeter pro Jahr, und es dauert ganze 50 Jahre, bis sie überhaupt die Größe eines kleinen Steins erreichen. Ein Rhodolith von 25 Zentimetern Durchmesser ist demnach bereits 250 Jahre alt! Das bedeutet, dass der Playa de El Hierro – so der eigentliche Name des Strandes – Jahrhunderte gebraucht hat, um seine heutige, fast magische Erscheinung zu erhalten. Einige Rhodolithen sind sogar über 4.000 Jahre alt!

Und der „Popcorn Beach“ ist nicht nur optisch ein wahres Meisterwerk, sondern auch von unschätzbarem ökologischen Wert. Solange die Rhodolithen unter Wasser bleiben, helfen sie dabei, das Kohlendioxid im Meer aufzunehmen, und tragen somit aktiv zur Bekämpfung des Klimawandels bei. Auch Meerestiere profitieren von diesen außergewöhnlichen Korallen, da sie in den Kavitäten der Steine ihre Eier ablegen. Mit der Zeit werden diese Korallen von den Wellen an den Strand gespült, erodieren und versteinern, um schließlich als Sand die Küste zu schmücken.

Schattenseiten des Instagram-Hypes

Der Hype um den Playa de El Hierro hat jedoch nicht nur positive Auswirkungen. Es gibt zunehmend Berichte, dass Besucher die Rhodolithen sammeln, mit nach Hause nehmen oder sogar darauf herumtrampeln. Doch das ist nicht nur respektlos gegenüber der Natur, sondern auch schädlich für das empfindliche Ökosystem. Dies sollte unbedingt unterlassen werden – niemand sollte auf die Idee kommen, einen Rhodolithen zu schlucken, in Stücke zu brechen oder gar als Souvenir mitzunehmen. Laut offiziellen Angaben werden hier monatlich bis zu zehn Kilo dieser Rhodolithen geplündert. Das ist nicht nur ein unverantwortlicher Umgang mit der Natur, sondern auch eine direkte Bedrohung für das Gleichgewicht des Strandes. Wenn der Raubbau so weitergeht, könnte es in Kürze kaum noch Reste dieser einzigartigen Rhodolithen am Playa de El Hierro geben.

Wo Sie den Popcorn Beach finden

Wo genau liegt dieser atemberaubende Ort? Der Playa de El Hierro befindet sich im Nordwesten von Fuerteventura, in der Gemeinde La Oliva. Der Strand ist ein echtes Naturwunder und zieht mittlerweile immer mehr Touristen und Instagrammer an, die mit ihren Bildern die Schönheit dieses einzigartigen Ortes mit der Welt teilen wollen.

Also, wenn Sie auf der Suche nach einem Instagram-Spot sind, der nicht nur schön, sondern auch ökologisch wertvoll ist, sollten Sie den Playa de El Hierro unbedingt auf Ihre Liste setzen. Doch denken Sie daran: Genießen Sie die Faszination dieses Ortes, respektieren Sie die Natur und lassen Sie die Rhodolithen in Ruhe – sie gehören genau hierhin.