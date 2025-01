Platz 1 überrascht nicht: Österreichs beliebteste Skigebiete auf Instagram

Die APA-Comm analysierte erneut die Hashtag-Präsenz heimischer Wintersport-Hotspots und erstellte ein Ranking der gefragtesten Skigebiete auf Instagram.

Kitzbühel ist 2025 einmal mehr das unangefochtene Aushängeschild der österreichischen Skigebiete auf Instagram. Zum Stichtag 15. Jänner 2025 verzeichnet der Wintersportort über eine halbe Million Postings auf der Foto-Plattform und baut damit seine Spitzenplatzierung deutlich aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des PR- und Kommunikationsdienstleisters APA-Comm, der - nach einer Ersterhebung im Jahr 2019 - bereits zum zweiten Mal die Hashtag-Präsenz von Österreichs größten und bekanntesten Skigebieten (mindestens 100 Pistenkilometer) auf Instagram untersucht hat. Einen bemerkenswerten Reichweitenzuwachs verzeichnet das Skigebiet Wilder Kaiser und ist damit im Vergleich zu 2019 der größte Aufsteiger im aktuellen Ranking.

Kitzbühel und St. Anton am Arlberg setzen Erfolgslauf fort

Kitzbühel, das bereits in der vorangegangenen Analyse der Instagram-Star unter Österreichs Skigebieten war, übernimmt 2025 mit 522.563 Postings erneut Rang 1 in der APA-Comm-Analyse. Das Weltcuprennen am Hahnenkamm mit der berühmten Streif-Abfahrt und zahlreichen Events rund um die weiteren Wettbewerbe Ende Jänner zählen zu den beliebtesten Fotomotiven auf der Social-Media-Plattform. Verglichen mit 2019 verzeichnet #Kitzbühel ein Posting-Wachstum von 112 Prozent.

Kitzbühel © Getty Images ×

Auch auf Platz 2 herrscht eine vertraute Konstellation: St. Anton am Arlberg, wie Kitzbühel ein Hotspot für Skifahrer:innen aus aller Welt und fixer Bestandteil im Rennkalender der FIS, verzeichnet 375.109 Beiträge. Nationale wie internationale Gäste teilen auf Instagram ihre winterlichen Eindrücke.

St. Anton am Arlberg © Getty Images ×

Enges Rennen um Platz 3

Weitere Tiroler Skigebiete wie Ischgl, Sölden und das Vorarlberger Skigebiet Lech liefern sich 2025 ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 3, der mit 335.342 Postings an das Aprés-Ski-Mekka Ischgl geht. Sölden weist mit einem Anstieg von +102 Prozent unter den drei genannten Skiorten das stärkste Posting-Wachstum auf und belegt mit 320.123 Postings den vierten Rang, Lech folgt knapp dahinter auf Rang 5 mit 320.034 Postings auf Instagram.

Ischgl © Getty Images ×

Wilder Kaiser mit starkem Wachstum

Das Skigebiet Wilder Kaiser, das 2019 noch im hinteren Feld der Top-10 im APA-Comm-Ranking positioniert war, verzeichnet 2025 insgesamt 268.242 Postings und belegt damit Platz 6. Die Kombination aus vielfältigem Pistenangebot und spektakulärer Gebirgskulisse sind besondere Anziehungspunkte für die Instagram-Community. Mit einem Wachstum von 201 Prozent weist das Skigebiet Wilder Kaiser den stärksten Anstieg im Ranking auf.

Wilder Kaiser © Getty Images ×

Stubai erstmals unter Top-10

Die Skigebiete Saalbach (Salzburg) und Schladming (Steiermark) reihen sich 2025 mit jeweils rund einer Viertelmillion Postings unmittelbar hinter dem Skigebiet Wilder Kaiser auf den Rängen 7 und 8 ein. Auch Mayrhofen im Zillertal bleibt mit 232.398 Postings unter den zehn beliebtesten Skigebieten auf Instagram und belegt im aktuellen Ranking Platz 9.

Ein Skigebiet schafft den Neueinstieg in die Top-10: Unter dem Hashtag #Stubai (182.056 Postings) macht Österreichs größtes Gletscherskigebiet einen deutlichen Sprung nach vorne (+122 Prozent) und belegt Platz 10 im Ranking der beliebtesten Skigebiete Österreichs.

Österreichs Top-10-Skigebiete auf Instagram 2025

#Kitzbühel: 522.563 Postings (2019: 246.312 Postings) #StAnton: 375.109 Postings (2019: 241.918 Postings) #Ischgl: 335.342 Postings (2019: 202.704 Postings) #Sölden: 320.123 Postings (2019:158.577 Postings) #Lech: 320.034 Postings (2019: 194.690 Postings) #Wilderkaiser: 268.242 Postings (2019: 89.034 Postings) #Saalbach: 249.365 Postings (2019: 140.153 Postings) #Schladming: 243.746 Postings (2019: 125.993 Postings) #Mayrhofen: 232.398 Postings (2019: 139.023 Postings) #Stubai: 182.056 Postings (2019: 81.896 Postings)

Egal, ob atemberaubende Bergpanoramen, perfekte Powder-Abfahrten oder gemütliche Hüttenmomente – diese Skigebiete bieten nicht nur ein unvergessliches Erlebnis, sondern auch die perfekten Kulissen für den nächsten Instagram-Post.