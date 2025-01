× Gekürt! Das sind die 10 besten Hotels in Österreich

HolidayCheck hat die beliebtesten Hotels in Österreich für das Jahr 2025 ausgezeichnet. Basierend auf über 752.000 echten Bewertungen wurden insgesamt 680 Hotels aus 32 Ländern prämiert, darunter 83 in Österreich.

Sie träumen von einem kurzen Getaway oder vielleicht sogar von einer längeren Auszeit im wunderschönen Österreich – und plötzlich kommt die große Frage auf: Wohin soll es gehen? Ein idyllischer See, majestätische Berge, oder doch lieber ein Ort, an dem Wellness und Entspannung an erster Stelle stehen? Egal, ob Sie noch völlig planlos sind oder bereits eine vage Vorstellung haben, HolidayCheck hat Ihnen die Entscheidung deutlich einfacher gemacht. Die Plattform hat die beliebtesten Hotels in Österreich 2025 gekürt, basierend auf echten Bewertungen von Urlauberinnen und Urlaubern.

Das sind die 10 besten Hotel in Österreich

© Natürlich. Hotel mit Charakter ×

Dieses charmante Hotel besticht durch seinen einzigartigen Charakter und die herzliche Gastfreundschaft. Gäste schätzen die moderne Ausstattung kombiniert mit traditionellem alpinen Flair.

2. Hotel Alpin Spa Tuxerhof – Tux/Zillertal, Tirol

© Hotel Alpin Spa Tuxerhof ×

Ein luxuriöses Spa-Hotel, das keine Wünsche offenlässt. Mit einem umfangreichen Wellnessbereich und exquisiter Küche fühlen sich Gäste hier rundum verwöhnt.

3. Hotel Karnerhof – Egg am Faaker See, Kärnten

© Hotel Karnerhof ×

Direkt am malerischen Faaker See gelegen, bietet dieses Hotel einen atemberaubenden Ausblick und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten am Wasser.

4. Vitalhotel Edelweiss – Neustift im Stubaital, Tirol

© Vitalhotel Edelweiss ×

Ein Paradies für Wellnessliebhaber mit vielfältigen Angeboten zur Entspannung und Regeneration inmitten der Tiroler Alpen.

5. Mia Alpina – Zillertal Family Retreat – Fügen (Zillertal), Tirol

© Mia Alpina – Zillertal Family Retreat ×

Speziell für Familien konzipiert, punktet dieses Hotel mit großzügigen Familienzimmern und einem abwechslungsreichen Kinderprogramm.

6. Kinderhotel Felben – Mittersill, Salzburger Land

© Kinderhotel Felben ×

Ein wahres Paradies für Kinder mit zahlreichen Spielmöglichkeiten und Betreuungsangeboten, während Eltern die entspannte Atmosphäre genießen.

© Dachsteinkönig – Familux Resort ×

Dieses Resort bietet Luxus für die ganze Familie mit erstklassigen Einrichtungen und einem umfangreichen Freizeitangebot für Groß und Klein.

8. Pension – Weinhof Kranixfeld Fischl – Mörbisch am See, Burgenland

© Pension – Weinhof Kranixfeld Fischl ×

Diese gemütliche Pension besticht durch ihre familiäre Atmosphäre und die hervorragenden hauseigenen Weine, die Gäste immer wieder begeistern.

9. Alpenrose – Familux Resort – Lermoos, Tirol

© Alpenrose – Familux Resort ×

Ein weiteres Highlight für Familien mit umfassendem Service, tollem Freizeitangebot und direkter Nähe zu den Skipisten.

10. Hotel Bergkristall Montafon – Silbertal, Vorarlberg

© Hotel Bergkristall Montafon ×

Eingebettet in die idyllische Berglandschaft des Montafons, bietet dieses Hotel Ruhe und Erholung pur mit erstklassigem Service.