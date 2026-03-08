Osterurlaub in Österreich: Top-Hotels für Ski, See & Wellness für Ostern

Nur noch wenige Wochen bis Ostern – höchste Zeit für die perfekte Auszeit! Ob Sonnenskilauf im Großarltal, Osterbräuche im Salzkammergut oder Wellness am See: Diese Top-Hotels in Österreich bieten Genuss, Familienangebote und Entspannung für unvergessliche Osterferien.

Ein Blick in den Kalender verrät, es sind nicht einmal mehr vier Wochen bis zur Karwoche und den planmäßigen Osterferien! Zeit also, sich Gedanken über den perfekten Osterurlaub zu machen. Im Großarltal kann man dank seiner hohen Lage bis Ostern den Sonnenskilauf genießen oder im Salzkammergut am idyllischen Mondsee oder Fuschlsee traditionelle Osterbräuche erleben. Ob charmantes Landhotel, romantische Wellnessoase oder elegantes See-Resort, wir verraten Ihnen die Top-Hotels für einen entspannten Osterurlaub.

Hotel Kristall/Grossarl. Perfekter Ausgangspunkt für Erholung, Ski- und Wandererlebnisse. © Hotel Kristall

Sonnenskilauf & Familienglück im Großarltal

Im Großarltal, im SalzburgerLand, wird Ski- und Naturgenuss für die ganze Familie geboten, wo auch noch zu Ostern perfekt präparierte Pisten locken und Familien von zahlreichen Angeboten wie den Gratis-Skipässen für Kinder bis 15 Jahre profitieren. Die familienfreundliche Fischbacherwiese mit Übungslift und Winterspielplatz liegt direkt gegenüber vom Familienhotel Kristall – perfekt für erste Schwünge und entspanntes Skifahren mit Kindern.

Eichingerbauer/St. Lorenzen am Mondsee. Ein charmantes Hotel, wo familiäre Gastfreundschaft gelebt wird. © Eichingerbauer

Nur einen Katzensprung vom Hotel entfernt befindet sich der große Skilift und der Einstieg in das Skigebiet Großarltal-Dorfgastein, das zu Ski amadé gehört. Das Abenteuer endet nicht auf der Skipiste, sondern im Hotel Kristall mit hauseigenem Eislaufplatz, Streichelzoo und 400 m² großem Kinderspielzimmer, gemütlichen Familienzimmern und einem Wellnessbereich samt Außensauna und Panoramablick auf die Bergwelt. Und auf die Kids wartet in der Oster-Familienwoche ein kleines Geschenk vom Osterhasen.

Ostertraditionen erleben im Mondseeland

Im Mondseeland wird Ostern noch mit echter Leidenschaft gefeiert: Palmbuschen werden liebevoll gebunden, der Palmesel feierlich gekürt, die Glocken „fliegen“ traditionsgemäß nach Rom – und am Ostersonntag klackern an jedem Frühstückstisch die bunt gefärbten Eier beim fröhlichen Ostereierpecken. Wer diese Bräuche hautnah erleben möchte, findet im idyllischen St. Lorenzen am Mondsee im Hotel Eichingerbauer die perfekte Oster-Auszeit. Highlight ist der exklusiv buchbare Römertempel: vier Stunden private Wellness für zwei mit Sauna, Dampfbad, Whirlpool und Ruhebereich.

Eichingerbauer. Im Eich-Spa erwartet die Gäste eine feine Auswahl an Saunen und ein beheizter In- und Outdoor-Pool. © Max Busse

Stilvolle Zimmer und Suiten, ein Spa mit ganzjährig beheiztem Außenpool, Saunen, Sole-Tropfbad sowie Beauty-Treatments sorgen für Entspannung. Dazu ein Genießerfrühstück und ein kreatives 4-Gang-Menü am Abend – regional, raffiniert und mit viel Liebe zubereitet.

GEnuss mit Seeblick. Der Hois‘n Wirt liegt auf der Sonnseite des Traunsees und verwöhnt mit fangfrischem Fisch. © Hoisnwirt

Seebrise & Genussmomente am Traunsee

Wenn der Traunsee in der Frühlingssonne glitzert und rund um Gmunden zartes Grün die Hänge erobert, beginnt die wohl schönste Zeit im Salzkammergut. Eine Schifffahrt über den See – vorbei an prächtigen Villen und dem berühmten Schloss Ort bis zum pittoresken Traunkirchen – zählt jetzt zu den besonderen Oster-Highlights. Mitten in dieser Bilderbuchkulisse empfängt der Hois‘n Wirt seine Gäste – ein Haus, das Tradition, Genuss und echte Osterstimmung vereint.

Auszeit**** Hotel. Ideal für Ausflüge in die Umgebung von St. Lambrecht. © Auszeit

Die Küche verwöhnt mit regionalen Spezialitäten, fangfrischem Fisch aus dem Traunsee und saisonalen Ostergerichten wie cremiger Kräutersuppe mit Schratzenfilets, Lamm-Krautwickler oder Bärlauchstrudel. Entspannung verspricht der neue Wellnessbereich mit 32 °C warmem Infinity-Indoor-Pool samt Gegenstromanlage. Finnische Sauna, Bio-Sauna, Dampfbad und Panorama-Terrasse runden das Spa-Angebot ab.

Steirische Gastlichkeit in St. Lambrecht

Wenn in St. Lambrecht die Wiesen saftig grün leuchten und die Berge des Naturparks Grebenzen in der Frühlingssonne strahlen, ist die perfekte Zeit für eine genussvolle Osterpause gekommen. Hier findet man das leistbare Vier-Sterne Auszeit Hotel St. Lambrecht – ein Rückzugsort für Familien und Naturliebhaber. Zu Ostern wird es im Auszeit Hotel besonders lebendig: kostenlose Kinderbetreuung mit kreativem Osterbasteln, der Besuch vom Osterhasen und eine spannende Osternest-Suche sorgen für leuchtende Kinderaugen.

Waldhof Fuschlsee Resort. Das Wellnesshotel vereint Luxus und Erholung. © Waldhof Fuschlsee Resort

Während die Kleinen auf Entdeckungstour gehen oder sich beim Indoor-Bouldern austoben, genießen Eltern eine wohlverdiente Pause im Wellnessbereich oder bei einem Kaffee auf der Sonnenterrasse. Ausflugsziele warten direkt vor der Tür: das geschichtsträchtige Benediktinerstift St. Lambrecht mit prachtvoller Stiftskirche und Museum, Spaziergänge im Stiftsgarten Domenico, Wanderungen zum Auerlingsee oder durch den Naturpark. Ein Stopp beim Weirerteich rundet das Ostererlebnis genussvoll ab.

Ostern deluxe am Fuschlsee

Das Waldhof Fuschlsee Resort, ein familiengeführtes Vier-Sterne-Superior-Hotel, liegt nur 20 Kilometer von der Stadt Salzburg entfernt. Damit ist es der perfekte Ausgangspunkt, um die traditionellen Osterfestspiele in der Mozartstadt zu erleben – und gleichzeitig einen exklusiven Wellnessurlaub in traumhafter Natur zu genießen. Dazu laden entspannte Wanderungen rund um den See ein. Danach wird man mit Gourmetküche verwöhnt, die auf frische regionale Produkte und fangfrischen Fisch aus den umliegenden Seen setzt. Pure Entspannung verspricht der Spa-Bereich mit einer der größten Wasserwelten im Salzkammergut – mit Solebecken unter freiem Himmel und einer Saunawelt mit speziellen Familiensaunazeiten für Kinder bis 15 Jahre und Themenaufgüssen in der Panorama-Blocksauna.

Osterfreude pur! Egal ob am See oder in den Bergen – diese Hotels verwandeln die Osterferien zu einer unvergesslichen Familienauszeit, die garantiert bis zu den Sommerferien nachwirkt.

Die Top-Hotels für Ihren nächsten Frühlingsurlaub



Hotel Kristall****/Großarl. Familienhotel mit Eislaufplatz, 450 m² Kinderspielzimmer und Wellnessbereich mit Außensauna und Panoramablick. DZ Saphir zu Ostern ab 126 Euro p. P./Nacht. www.kristall.eu

Hotel Auszeit****/St. Lambrecht. Gemütliche und helle Zimmer mit ausreichend Platz. Regionale Küche. Familien-Wellness mit eigenem Hallenbad sowie Adults-Only-Bereich. 4 für 3-Aktion für 2 Personen zu Ostern ab 646 Euro. www.leistbare-auszeit.at

Eichingerbauer****s/St. Lorenzen am Mondsee. Familiengeführtes Hotel mit 45 Zimmern. Eich Spa mit beheiztem Außenpool, Sauna und Dampfbädern. À-la-carte-Restaurant mit saisonaler Küche. Bis 26.3. sowie 17.8.-6.9.2026. Eich-Special 3+1 Nächte ab 548 Euro p. P. www.eichingerbauer.at

Hoisn Wirt****/Gmunden. Einzigartige ruhige Lage am Fuß des Traunsteins. Wellnessbereich mit Infinity Indoor Pool mit Gegenstromanlage, Finnischer Sauna, Bio-Sauna und Dampfbad. Restaurant mit klassischer heimischer und regionaler Kost. DZ ab 240 Euro/Nacht. www.hoisnwirt.at

Waldhof Fuschlsee Resort****s/Fuschl am See. Familiengeführtes Resort mit eigenem Badestrand am Fuschlsee. Spa-Bereich auf 4.000 m² mit Kryo-Kammer, 9-Loch Golfplatz. 4 für 3 Nächte Frühling-Spezial ab 716 Euro p. P. www.waldhof-fuschlsee.at

Website

Erholsamer Osterurlaub: Österreich hat einiges zu bieten: Die Berge locken Skifahrer mit Firnschnee und im Tal sprießen die ersten Frühlingsboten. Das extra lange Wochenende mit Karfreitag und Ostermontag ist geradezu ideal zum Verreisen. Tipps für Weekender auf www.kurzurlaub.at

Tipps to go

Schloss Mondsee lädt an den Wochenenden 20. bis 22. März und 27.–29. März zum bunten Frühlings- und Ostermarkt mit Kunsthandwerk, Kutschenausstellung und Brauchtumsvorführungen sowie Rahmenprogramm für Kinder. schlossmondsee.at

Gut Aiderbichl/Henndorf. Ostermarkt am 28. & 29.3. sowie 5. 4. mit Palmbusch binden, Basteln von Osterdekorationen oder Speisenweihe. Weiteres Highlight: Kuscheln mit Katzen. www.gut-aiderbichl.com

Verfasst von Irene Stelzmüller