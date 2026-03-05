Saharastaub trübt den Himmel

Österreich darf sich auf ein freundliches und trockenes Wochenende freuen. Hochdruckeinfluss sorgt landesweit für jede Menge Sonnenschein, auch wenn Saharastaub den Himmel stellenweise trübt.

Das kommende Wochenendwetter verspricht in ganz Österreich viel Sonnenschein und angenehme Temperaturen. Freitag sorgt Hochdruckeinfluss landesweit für trockenes Wetter, wie der Wetterdienst "GeoSphere Austria" berichtet. Lokale Frühnebelfelder lösen sich rasch auf, wobei vor allem im Westen Saharastaub den sonnigen Eindruck zeitweise trüben kann. Die Temperaturen erreichen am Freitag Höchstwerte zwischen 12 und 18 Grad, nach morgendlichen Werten von minus 5 bis plus 4 Grad.

Diese Grafik zeigt eine Saharastaub-Prognose für Freitag um 12 Uhr. © University of Athens

Auch am Samstag bleibt das Hoch wetterbestimmend für die Alpenrepublik. Nach der Auflösung vereinzelter Frühnebelfelder scheint überall die Sonne. Besonders nach Westen zu sorgt der Saharastaub jedoch erneut für einen milchigen Eindruck am Himmel. Die Tageshöchsttemperaturen klettern am Samstag auf milde 12 bis 19 Grad, während es in den Alpentälern in der Früh noch leicht frostig sein kann.

Prognose: Saharastaub-Karte für Samstag um 12 Uhr. © University of Athens

Wolken ziehen am Sonntag auf

Der Sonntag startet ebenfalls verbreitet sonnig nach lokalen Nebelfeldern. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her erste Wolken einer schwachen Störung auf, die sich bis zum Abend über Vorarlberg und Tirol bis nach Oberösterreich und Osttirol ausbreiten. Im Osten bleibt es hingegen bei dünnen Schleierwolken meist ungetrübt. Bei mäßigem Wind in Wien, Niederösterreich und der Steiermark werden am Sonntag maximal 11 bis 18 Grad erreicht.