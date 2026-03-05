Alles zu oe24VIP
Gedenktafel für Nikolaus und Alice Harnoncourt enthüllt
© Stadt Wien/Markus Wache

Josefstadt

Gedenktafel für Nikolaus und Alice Harnoncourt enthüllt

05.03.26, 16:32
Anlässlich des 10. Todestages des Dirigenten und Musikpioniers Nikolaus Harnoncourt wurde am ehemaligen Wohnhaus der Familie Harnoncourt in der Josefstadt eine Gedenktafel enthüllt. 

Eine Gedenktafel am ehemaligen Wohnhaus der Familie Harnoncourt in Wien-Josefstadt erinnert ab sofort an den Dirigenten Nikolaus Harnoncourt (1929 - 2016) und seine Ehefrau Alice (1930 - 2022). Anlass für die Enthüllung am Donnerstag war der zehnte Todestag des Maestros. Dieser hatte gemeinsam mit seiner Frau 1953 das Ensemble Concentus Musicus gegründet, das sich zu einem der wichtigsten Klangkörper in der Originalklangbewegung entwickelte.

Die Stadt Wien erinnert am ehemaligen Wohnhaus an das prägende Musikerpaar.

Die Stadt Wien erinnert am ehemaligen Wohnhaus an das prägende Musikerpaar.

© Stadt Wien/Markus Wache

"Nikolaus und Alice Harnoncourt haben die Art, wie wir Musik hören und verstehen, grundlegend verändert", betonte Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ). Laut Bezirksvorsteher Martin Fabisch (Grüne) hat das Ehepaar "ein bedeutendes Kapitel internationaler Musikgeschichte geschrieben", das in der Josefstadt seinen Lauf genommen habe. Begleitend zur Gedenktafel widmet sich auch das Bezirksmuseum Josefstadt mit der Ausstellung "Die Harnoncourts und der Concentus Musicus" der Familie.

