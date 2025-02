× Experte warnt: Gefährliche Betrugsmasche auf booking.com und Skyscanner

Was den Urlaub dieses Jahr teurer machen wird als bisher Haben Sie schon bemerkt, dass die Preise für den Urlaub in diesem Jahr ordentlich angezogen haben? Egal ob ein gemütlicher Strandurlaub oder ein Städtetrip in Europa – das Budget muss 2025 ein bisschen großzügiger geplant werden. Doch warum wird alles teurer, wir haben die Antwort.