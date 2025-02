Günstig schlemmen im Urlaub: In diesen Ländern ist Essen gehen noch erschwinglich

Wer auf Reisen geht, möchte nicht nur Sonne, Strand und Sehenswürdigkeiten genießen, sondern auch die kulinarischen Highlights des Landes entdecken. Doch in vielen beliebten Urlaubsländern kann ein Restaurantbesuch schnell ins Geld gehen. Wo Sie noch preiswert speisen können, verraten wir hier.

Der Winter ist noch in vollem Gange, doch viele sind bereits auf der Suche nach ihrem nächsten Reiseziel. Besonders der Süden Europas lockt jedes Jahr zahlreiche Sonnenhungrige an, die dem grauen Alltag entfliehen wollen. Neben Entspannung und Abenteuer steht für viele Urlauber auch das kulinarische Angebot im Vordergrund. Denn was gibt es Schöneres, als lokale Spezialitäten in einem gemütlichen Restaurant zu probieren? Doch je nach Urlaubsland kann der Preis für ein ausgedehntes Essen erheblich variieren.

Eine aktuelle Analyse der Website Numbeo.com, die weltweite Lebenshaltungskosten erfasst, zeigt, wo Urlauber für ein gutes Essen besonders tief in die Tasche greifen müssen – und wo sie noch vergleichsweise günstig speisen können. Als Grundlage dient der durchschnittliche Preis für ein Dreigänge-Menü für zwei Personen in einem mittelklassigen Restaurant.

Preisvergleich: Wo Essen gehen noch bezahlbar ist

In Deutschland kostet ein Abendessen im Durchschnitt 65 Euro. Ähnlich teuer ist es in Italien. Deutlich günstiger speist man hingegen in Portugal, wo derselbe Restaurantbesuch rund 45 Euro kostet. Auch Spanien bewegt sich mit 50 Euro noch im moderaten Bereich, während Griechenland ein ähnliches Preisniveau aufweist. Wer in Kroatien essen geht, muss mit rund 60 Euro rechnen.

In Spanien ist Essen gehen vergleichsweise günstig

Die teuersten Länder für Restaurantbesuche

Betrachtet man die Länder mit den höchsten Restaurantpreisen, zeigt sich ein klarer Trend: Bis auf eine Ausnahme befinden sich alle in Europa. Nur Israel schafft es mit durchschnittlich 81 Euro in die Top Ten der teuersten Länder. An der Spitze liegt wenig überraschend die Schweiz, wo ein Restaurantbesuch durchschnittlich satte 117 Euro kostet. Auch Dänemark (94 Euro) und Norwegen (85 Euro) sind keine günstigen Urlaubsziele für Feinschmecker.

In der Schweiz, Dänemark und Norwegen isst man am teuersten

Die zehn teuersten Länder für Restaurantbesuche

Schweiz – 117,04 Euro Dänemark – 93,84 Euro Norwegen – 85,67 Euro Luxemburg – 82,50 Euro Israel – 81,02 Euro Belgien – 80 Euro Finnland – 80 Euro Niederlande – 80 Euro Irland – 80 Euro Vereinigtes Königreich – 78,09 Euro

Wo lohnt sich das Essen gehen noch?

Wer im Urlaub nicht auf Restaurantbesuche verzichten möchte, sollte sich die Preislage des Wunschlandes genau ansehen. Besonders Portugal und Spanien bieten noch vergleichsweise günstige Preise, ohne dass man dabei auf Qualität verzichten muss. In Skandinavien und der Schweiz hingegen kann ein netter Abend im Restaurant schnell teuer werden. Wer clever plant, kann das meiste aus seinem Reisebudget herausholen.