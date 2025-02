Taste Atlas Ranking verrät wo es die besten Mehlspeisen Österreichs gibt

Österreich gilt als das Land der Süßspeisen. Doch welches Dessert ist hierzulande das beliebteste? Die Food-Plattform Taste Atlas hat ein Ranking der besten österreichischen Mehlspeisen erstellt – und die Nummer eins dürfte so manche überraschen.

Kaffee und Kuchen sind in Österreich mehr als nur eine Tradition – die Mehlspeisenkultur könnte man hierzulande schon fast als tägliches Ritual bezeichnen. In kaum einem anderen Land werden Desserts so groß geschrieben wie in Österreich. Zwischen Kaiserschmarrn, Marillenknödel, Apfelstrudel und Krapfen hat man die Qual der Wahl (ganz zu schwiegen von den herrlichen Keksklassikern die uns alljährlich durch die Vorweihnachtszeit begleiten). Die Gourmet-Plattform Taste Atlas bewertet die besten und schlechtesten Speisen der Welt. So auch welche Desserts in Österreich besonders viel Zuspruch haben. Welcher Dessert-Klassiker sich dabei als nationaler Favorit hervorhebt, ist allerdings durchaus überraschend.

Überraschungssieger: Die Cremeschnitte

Auf Platz eins des Rankings steht – zugegeben etwas unerwartet – die Cremeschnitte. Die beliebte Schnitte besteht aus mehreren Schichten Blätterteig, gefüllt mit einer luftigen Vanillecreme und bestäubt mit Puderzucker. Laut Taste Atlas gibt es die beste Cremeschnitte des Landes im "Berghaus Tirol" am Hahnenkamm in Kitzbühel.

Wenig überraschend ist hingegen welches Dessert gleich dahinter folgt: Auf Platz zwei landet die weltberühmte Sachertorte – ein Klassiker, der besonders von Touristen als Must-try angesehen wird. Marillenkrapfen, die zur Faschingszeit besonders beliebt sind, landen auf Platz drei. Laut dem Ranking gibt es die besten Krapfen in Wien, in der Bäckerei Groissböck.

Übrigens: Wer auf der Suche nach dem ultimativen Mehlspeisen-Hotspot ist, sollte das Café Landtmann in Wien besuchen. Es wird mehrfach im Ranking genannt und zählt zu den besten Adressen für traditionelle österreichische Desserts.

Die beliebtesten Mehlspeisen Österreichs im Überblick

Cremeschnitte – Berghaus Tirol, Kitzbühel Sachertorte – Café Sacher, Wien Marillenkrapfen – Groissböck, Wien Kaiserschmarrn – Café Landtmann, Wien Vanillekipferl

Apfelstrudel – Café Landtmann, Wien Linzer Torte – Kuk Hofbäckerei, Linz Zimtsterne

Donauwelle

Salzburger Nockerl – St. Peter Stiftskulinarium, Salzburg Topfenstrudel – Café Diglas, Wien Linzer Augen

Topfentorte

Apfelradln

Millirahmstrudel – Demel, Wien Punschkrapfen – Café Central, Wien Kardinalschnitte

Strauben

Zwetschkenknödel – Café Landtmann, Wien Bauernkrapfen



Weitere Klassiker wie Moosbeernocken, Schneenockerl, Palatschinken und Topfengolatsche sind ebenfalls auf der Liste vertreten - allerdings an den letzten Plätzen im Ranking.