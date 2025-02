Resteverwertung: Was man aus alten Krapfen noch machen kann

Krapfen sind derzeit wohl in aller Munde - wortwörtlich. Doch oft bleibt einer übrig, wird trocken und scheint nicht mehr genießbar. Zum Wegwerfen sind sie jedoch viel zu schade! Mit ein wenig Kreativität lassen sich alte Krapfen blitzschnell in köstliche Süßspeisen verwandeln.

Die Faschingszeit ist Krapfenzeit. In Österreich gibt es ausgezeichnete Bäckereien mit den besten Krapfen. Doch was tun, wenn ein paar übrig bleiben und sie am nächsten Tag trocken und ungenießbar sind? Wegwerfen ist keine Option! Stattdessen können Sie die alten Krapfen in köstliche neue Süßspeisen verwandeln. Hier sind vier geniale Ideen, um übrig gebliebene Krapfen kreativ zu verwerten. Kleiner Tipp: Je trockener die Krapfen sind, desto besser!

Arme Ritter mit alten Krapfen

Ein Klassiker, aber mit Krapfen statt Toastbrot noch besser!

Zubereitung:

Krapfen in dicke Scheiben schneiden. In einer Mischung aus Milch, Ei, einer Prise Zimt und Vanillezucker einweichen. In einer Pfanne mit Butter goldbraun ausbacken. Mit Staubzucker bestäuben und mit Apfelmus oder Marmelade servieren.

Krapfen-Auflauf

Eine Art Scheiterhaufen, aber mit Faschings-Flair!

Zutaten:

3–4 alte Krapfen

200 ml Milch

2 Eier

2 EL Zucker

Eine Prise Zimt

1 Handvoll Rosinen (optional)

Butter zum Einfetten

Zubereitung:

Krapfen in Scheiben schneiden und in eine gefettete Auflaufform schichten. Eier mit Milch, Zucker und Zimt verquirlen und darüber gießen. Nach Belieben Rosinen hinzufügen. Bei 180 °C ca. 25 Minuten backen, bis der Auflauf goldbraun ist. Warm mit Vanillesoße oder einer Kugel Eis genießen.

Jagatee mit Krapfenresten

Perfekt für kalte Tage: Ein aromatischer Tee mit einem besonderen Extra.

Zutaten:

Schwarzer Tee oder Früchtetee

Rum (nach Geschmack)

Honig oder Zucker

Gewürze wie Zimtstangen und Nelken

Alte Krapfen, in Würfel geschnitten

Zubereitung

Schwarzen Tee mit den Gewürzen ziehen lassen. Mit Rum und Honig abschmecken. Krapfenwürfel in eine Tasse geben und mit dem heißen Jagatee übergießen. Die Krapfenstücke nehmen den Geschmack auf und werden herrlich weich.

Krapfen-Pudding-Dessert

Zutaten:

2 alte Krapfen

250 g Vanillepudding

Etwas Rum oder Amaretto

Zubereitung:

Krapfen in Würfel schneiden und mit etwas Rum oder Amaretto übergießen. Vanillepudding nach Anweisung zubereiten und mit der Krapfenmischung vermengen. Vor dem Genießen kalt stellen.

Perfekt für ein schnelles Dessert mit Wow-Effekt!