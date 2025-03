× Keimfalle: An diesen Stellen im Supermarkt lauern mehr Bakterien als auf dem WC

Ein Besuch im Supermarkt gehört für viele zum Alltag – doch wussten Sie, dass sich dort an bestimmten Stellen mehr Keime tummeln als auf einer öffentlichen Toilette? Wir verraten Ihnen, wo die größten Gefahren lauern und wie Sie sich schützen können.

Die Erkältungssaison ist noch nicht ganz vorbei – umso wichtiger ist es, sich vor Keimen zu schützen. Doch oft unterschätzen wir alltägliche Gefahrenquellen, an denen sich Bakterien und Viren tummeln. Ein besonders kritischer Ort: der Supermarkt. Wir besuchen ihn häufig mehrmals pro Woche, ohne uns bewusst zu machen, wie viele Keime wir dort aufnehmen. Gerade bestimmte Stellen werden leicht übersehen.

Einkaufswagen und Einkaufskörbe

© Getty Images ×

Die Griffe von Einkaufswagen und -körben sind wahre Keimschleudern. Untersuchungen ergaben, dass dort mehr Fäkalbakterien zu finden sind als auf einer durchschnittlichen Toilettenbrille. Der Grund: Viele Kunden fassen die Griffe mit ungewaschenen Händen an – nach dem Naseputzen, Husten oder sogar nach einem Toilettengang ohne Händewaschen. Besonders problematisch ist, dass die Keime über die Hände schnell auf Lebensmittel oder das eigene Gesicht übertragen werden. Zudem werden diese Flächen im Gegensatz zu einer öffentlichen Toilette so gut wie nie gereinigt, so haben Bakterien und Keime leichtes Spiel.

Touchscreens der Waagen in der Obst- und Gemüseabteilung

© Getty Images ×

Moderne Supermärkte setzen zunehmend auf Selbstbedienung – doch genau hier lauert die nächste Keimfalle: die Touchscreens der Waagen. Da viele Kunden vor dem Wiegen bereits Obst und Gemüse angefasst haben, sammeln sich dort Bakterien und Viren in hoher Konzentration. Besonders riskant wird es in der Erkältungssaison, wenn Hustentröpfchen über die Finger weitergegeben werden.

So schützen Sie sich vor Keimen im Supermarkt

Um die Gefahr einer Infektion zu minimieren, sollten Sie einige einfache Hygienemaßnahmen beachten:

Hände desinfizieren: Nutzen Sie am Eingang bereitgestellte Desinfektionsmittel oder tragen Sie Ihr eigenes mit.

Waren nicht mit bloßen Händen anfassen: Besonders in der Obst- und Gemüseabteilung sollten Sie Einmalhandschuhe oder eine Papiertüte nutzen.

Touchscreens und Griffe meiden: Falls möglich, benutzen Sie Handschuhe oder tippen Sie mit dem Knöchel statt mit den Fingerspitzen.

Nach dem Einkauf Hände waschen: Sobald Sie nach Hause kommen, sollten Sie gründlich Ihre Hände mit Seife reinigen.