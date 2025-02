Wer hat den besten Lieferservice in Österreich? Die Lieferando Awards 2024 haben entschieden! Von saftigen Burgern über kreative Knödel bis hin zu veganen Highlights – hier sind die beliebtesten Restaurants des Landes.

Wenn der Hunger ruft und der Griff zum Handy die Rettung verspricht, dann ist eines klar: Gutes Essen muss her, am besten so schnell wie möglich! Jährlich kürt Lieferando die beliebtesten Lieferrestaurants des Landes, und auch 2024 haben fast 10.000 hungrige Kund:innen ihre Stimmen abgegeben. Die Sieger stehen fest – und ein Lokal hat sich gleich doppelt die Krone geschnappt!

Gekürt! DAS ist Österreichs bestes Liefer-Restaurant

Der Titel „Bestes Restaurant Österreichs“ geht erneut an Arizona Burger aus Wien. Bereits zum zweiten Mal in Folge konnte das Burgerlokal die Herzen (und Mägen) der Österreicher:innen erobern. Damit nicht genug: Neben der Gesamtwertung holte sich Arizona Burger auch die Auszeichnung für das beste Burger-Restaurant. Das bedeutet: Saftige Patties, fluffige Buns und köstliche Soßen haben sich erneut gegen die starke Konkurrenz durchgesetzt.

Burger, Pizza, Knödel – Vielfalt gewinnt!

Doch nicht nur Burgerliebhaber:innen wurden glücklich gemacht. Die Lieferando Awards zeigen, dass Österreichs kulinarische Szene bunt und innovativ ist. So wurde das Wiener Genuss Knödel als innovativstes Restaurant ausgezeichnet. Hier dreht sich alles um das runde Glück: pikant, süß, fruchtig oder sogar schokoladig – eine wahre Knödel-Offensive!

Auch Veganer:innen haben gut lachen: Das vietnamesische Restaurant Vevi aus Wien sicherte sich den Titel bestes veganes Restaurant und bewies, dass pflanzliche Küche nicht nur gesund, sondern auch unglaublich lecker sein kann.

Und wer glaubt, dass traditionelle Hausmannskost auf Lieferplattformen keine Chance hat, sollte mal in Neudörfl bestellen: Das Heurigenrestaurant Wittmann hat sich mit seinen deftigen Spezialitäten einen Platz auf der Bestenliste gesichert.

Die besten Restaurants in Österreichs größten Städten

Neben den nationalen Kategorien wurden auch die besten Restaurants in den Städten Wien, Graz, Salzburg, Linz und Innsbruck gekürt. So sicherte sich das Edo Kitchen den Titel für Wien, während in Graz das nachhaltige Himalaya Masala triumphierte. In Salzburg wurde das Alpenstüberl zum besten Restaurant gekürt, in Linz setzte sich Jack the Ripperl durch, und in Innsbruck konnte die Pizzeria Maurizio überzeugen.

Eines ist sicher: Egal, worauf man gerade Lust hat – Österreichs Lieferrestaurants haben für jeden Geschmack etwas zu bieten.