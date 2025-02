Supermarkt verkauft "beste Erdbeere der Welt" um 19 Dollar!

Im Netz sorgt derzeit eine einzelne Erdbeere für Empörung - genauer gesagt, ihr stolzer Preis. Denn der Luxus-Supermarkt Erewhon in Los Angeles verkauft die Beere um satte 19 Dollar (18 Euro). Eine Influencerin testet sie vor laufender Kamera.

Dass einige Stores in Los Angeles Waren zu absurden Luxuspreisen anbieten, ist natürlich nichts Neues. In vielen Teilen Hollywoods scheint Geld ohnehin keine Rolle zu spielen. Doch ein Geschäft schafft es immer wieder, die Preisschraube auf die Spitze zu treiben: Erewhon – der Lieblingssupermarkt der Stars. Hailey Bieber, die Kardashians und Co. kaufen hier regelmäßig ihre Lebensmittel ein, und der Markt ist längst für sein hochpreisiges Sortiment bekannt. Smoothies für 20 Dollar sind hier keine Ausnahme. Nun sorgt der Laden erneut für Aufsehen – mit einer Luxuserdbeere um einen Luxuspreis.

Luxusbeere für 19 Dollar – ist sie den Hype wert?

Die Influencerin Alyssa Antoci gönnte sich eine dieser Edelbeeren und testete sie vor laufender Kamera. „Sie kommt aus Kyoto und soll die beste Erdbeere der Welt sein“, erklärte sie ihren Followern. Nach dem ersten Bissen war sie begeistert: „Wow, das ist wirklich die beste Erdbeere, die ich je gegessen habe. Einfach verrückt!“ Doch das Netz reagierte skeptisch. Während einige Nutzer den Hype nachvollziehen konnten, fanden andere den Preis völlig übertrieben.

Wie rechtfertigt der Supermarkt den Luxuspreis?

Tatsächlich handelt es sich bei der Frucht um eine Tochiaika-Erdbeere, die in der japanischen Präfektur Tochigi angebaut wird – einer Region, die als „Erdbeerkönigreich“ Japans gilt. Die Sorte wurde erst 2011 durch gezielte Kreuzung entwickelt und ist für ihren intensiven, süßen Geschmack, ihre makellose herzförmige Form und ihre leuchtend rote Farbe bekannt.

Ihr hoher Preis rechtfertigt sich durch den aufwendigen Anbau: Sie werden in kleinen Mengen kultiviert und sorgfältig gepflegt, sodass nur makellose Exemplare in den Handel kommen. Auch der Verkauf selbst folgt dem Streben nach Perfektion: Die Beeren werden innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach der Ernte bei Erewhon angeliefert, um absolute Frische zu garantieren. Und selbst die Verpackung unterstreicht ihren Exklusivitätsstatus – jede Erdbeere liegt auf einem weichen Kissen und wird unter einer schützenden Plastikhülle präsentiert.

Ob die Perfektion den stolzen Preis von 19 Dollar rechtfertigt, bleibt jedoch Geschmackssache.