Verkauf: Luxus-Villa in L.A. bringt Robbie Williams Millionen ein

Pop-Star Robbie Williams wollte sein internationales "Immobilien-Imperium" verkleinern und verkaufte deshalb seine Villa in Los Angeles an einen australischen Investor - mit irrem Gewinn.

Seine Luxus-Villa in Los Angeles kaufte Robbie Williams (50) vor gut zwei Jahren um rund 45 Millionen Euro. Wie die Daily Mail berichtete, soll die britische Pop-Ikone sein Anwesen nun an den australischen Milliardär Nick Molnar (34) weiterverkauft haben. Es ist übrigens nicht das erste Promi-Haus, das Molnar ersteigerte. Das Penthouse des verstorbenen Friends-Stars Matthew Perry sowie eine Wohnung Rihannas in L.A. sollen sich bereits in dessen Besitz befinden.

Immobilien in den USA, England und der Schweiz

Knapp 60 Millionen Euro soll Williams für seine amerikanische Villa bekommen haben, was einen Gewinn von ca. 15 Millionen Euro ausmacht. Doch damit nicht genug: Der einstige Take-That-Sänger will noch weitere Immobilien abtreten, sein Haus in Genf soll bereits verkauft sein.

Lebensmittelpunkt in London

Seine Zeit verbringt Williams mit seiner Familie vor allem in London. Doch auch die Schweiz ist ein beliebter Rückzugsort für sie. Das Land würde Williams mentaler Gesundheit guttun, wie er zuletzt auf Instagram verkündete.