Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Beauty
Heiratsantrag steht bevor? Auf diese Nageldesigns setzten Taylor Swift, Selena Gomez & Co
© Getty Images

Bride-To-Be

Heiratsantrag steht bevor? Auf diese Nageldesigns setzten Taylor Swift, Selena Gomez & Co

29.08.25, 11:59
Teilen

Taylor Swift hat’s getan – Verlobung im Rosengarten, perfekt inszeniert bis in die Fingerspitzen. Auch Selena Gomez und Georgina Rodríguez haben „Ja“ gesagt. Wir zeigen, auf welche Nageldesigns die Stars bei ihren großen Momenten gesetzt haben – und warum sie als Bridal-Trends 2025 gelten. 

Vor ein paar Tagen war es soweit: Taylor Swift hat sich verlobt – und die Welt ist kollektiv ausgerastet. Perfekt inszeniert im Garten, mit Rosen, abgestimmten Outfits und natürlich einem Ring, der im Sonnenlicht funkelte. Aber ein Detail übersah kaum jemand: Taylors Nageldesign – dezent, durchdacht und definitiv kein Zufall. 

Und sie ist nicht die Einzige: Auch Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez haben ihre Verlobung dieses Jahr bekannt gegeben, genauso wie Selena Gomez. Wir schauen uns an, welche Nail-Looks die Promis für diesen großen Moment gewählt haben – und warum sie schon jetzt als Inspiration für zukünftige Bräute gelten. 

Georgina Rodríguez: Perlmuttnägel mit Wow-Effekt 

Georgina zeigte sich mit mandelförmigen Nägeln in perlmuttartigem Glanz – ein Look, der ihren funkelnden Diamanten perfekt ergänzte. Weiße Chromnägel sind schon seit Hailey Biebers „Glazed Donut“-Trend und den Auftritten von Zendaya ein heißes Thema. Doch Georginas Verlobungsfotos könnten diesem Style endgültig den Titel „Brautmaniküre des Jahres 2025“ sichern. 

Lesen Sie auch

Selena Gomez: Zartes Babyrosa

Selena entschied sich für eine kaum wahrnehmbare, super elegante Maniküre. Ihre Nägel waren in „Ballerina“ lackiert – einem dezenten Babyrosa von Chanel Beauty. Die Farbe sieht fast aus wie das natürliche Nagelbett und sorgt so dafür, dass der Verlobungsring der unbestrittene Star bleibt. Minimalistisch, edel und absolut bridal-tauglich. 

Taylor Swift: „Milky Nude“-Nails

Taylor trug zur Verlobung „Milky Nude“-Nägel – eine modern interpretierte Nude-Maniküre. Der Look besteht aus einem beigen, semitransparenten Unterton, darüber ein milchiger Überlack. Das Ergebnis: ein subtiler Schimmer, fast wie ein Iced Latte in der Sonne.

Besonders clever: Diese Töne harmonieren perfekt mit dem Gelbgold ihres Verlobungsrings. Und noch ein kleines Detail sorgt für Gesprächsstoff: Die Nägel waren mittellang und mandelförmig – für eine Gitarristin nicht unbedingt praktisch. Wer also glaubt, Taylor hätte den Antrag nicht kommen sehen … ihre Maniküre erzählt eine andere Geschichte. 

Inspiration für jede Bride-to-be

Ob Chrom, Babyrosa oder Milky Nude – die Promi-Looks zeigen, dass die perfekte Verlobungs-Maniküre nicht laut, sondern bewusst gewählt ist. Am Ende geht’s darum, den Ring strahlen zu lassen und die eigene Persönlichkeit durch kleine Details zu unterstreichen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden