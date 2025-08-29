Heiratsantrag steht bevor? Auf diese Nageldesigns setzten Taylor Swift, Selena Gomez & Co

Taylor Swift hat’s getan – Verlobung im Rosengarten, perfekt inszeniert bis in die Fingerspitzen. Auch Selena Gomez und Georgina Rodríguez haben „Ja“ gesagt. Wir zeigen, auf welche Nageldesigns die Stars bei ihren großen Momenten gesetzt haben – und warum sie als Bridal-Trends 2025 gelten.

Vor ein paar Tagen war es soweit: Taylor Swift hat sich verlobt – und die Welt ist kollektiv ausgerastet. Perfekt inszeniert im Garten, mit Rosen, abgestimmten Outfits und natürlich einem Ring, der im Sonnenlicht funkelte. Aber ein Detail übersah kaum jemand: Taylors Nageldesign – dezent, durchdacht und definitiv kein Zufall.

Und sie ist nicht die Einzige: Auch Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez haben ihre Verlobung dieses Jahr bekannt gegeben, genauso wie Selena Gomez. Wir schauen uns an, welche Nail-Looks die Promis für diesen großen Moment gewählt haben – und warum sie schon jetzt als Inspiration für zukünftige Bräute gelten.

Georgina Rodríguez: Perlmuttnägel mit Wow-Effekt

Georgina zeigte sich mit mandelförmigen Nägeln in perlmuttartigem Glanz – ein Look, der ihren funkelnden Diamanten perfekt ergänzte. Weiße Chromnägel sind schon seit Hailey Biebers „Glazed Donut“-Trend und den Auftritten von Zendaya ein heißes Thema. Doch Georginas Verlobungsfotos könnten diesem Style endgültig den Titel „Brautmaniküre des Jahres 2025“ sichern.

Selena Gomez: Zartes Babyrosa

Selena entschied sich für eine kaum wahrnehmbare, super elegante Maniküre. Ihre Nägel waren in „Ballerina“ lackiert – einem dezenten Babyrosa von Chanel Beauty. Die Farbe sieht fast aus wie das natürliche Nagelbett und sorgt so dafür, dass der Verlobungsring der unbestrittene Star bleibt. Minimalistisch, edel und absolut bridal-tauglich.

Taylor Swift: „Milky Nude“-Nails

Taylor trug zur Verlobung „Milky Nude“-Nägel – eine modern interpretierte Nude-Maniküre. Der Look besteht aus einem beigen, semitransparenten Unterton, darüber ein milchiger Überlack. Das Ergebnis: ein subtiler Schimmer, fast wie ein Iced Latte in der Sonne.

Besonders clever: Diese Töne harmonieren perfekt mit dem Gelbgold ihres Verlobungsrings. Und noch ein kleines Detail sorgt für Gesprächsstoff: Die Nägel waren mittellang und mandelförmig – für eine Gitarristin nicht unbedingt praktisch. Wer also glaubt, Taylor hätte den Antrag nicht kommen sehen … ihre Maniküre erzählt eine andere Geschichte.

Inspiration für jede Bride-to-be

Ob Chrom, Babyrosa oder Milky Nude – die Promi-Looks zeigen, dass die perfekte Verlobungs-Maniküre nicht laut, sondern bewusst gewählt ist. Am Ende geht’s darum, den Ring strahlen zu lassen und die eigene Persönlichkeit durch kleine Details zu unterstreichen.