So viel soll Cristiano Ronaldo für seinen Verlobungsring an Georgina ausgegeben haben
© Instagram / Getty

Unfassbare Summe!

So viel soll Cristiano Ronaldo für seinen Verlobungsring an Georgina ausgegeben haben

12.08.25, 10:20
Teilen

Der portugiesische Fußball-Superstar hat seiner langjährigen Partnerin Georgina Rodríguez nicht einfach nur einen Heiratsantrag gemacht – er hat ihr gleich einen Ring der Superlative an den Finger gesteckt. Wir haben alle Infos zum XXL-Diamanten. 

Nach acht Jahren Beziehung hat sich Cristiano Ronaldo endlich getraut! Am 11. August 2025 machte Georgina die Verlobung mit einem romantischen Instagram-Posting öffentlich. Darauf zu sehen: Ihre Hand mit einem gigantischen Diamant-Ring, Ronaldos Hand darunter – dazu die Liebeserklärung: „Ja, ich will. In diesem und in jedem weiteren Leben.“

 

 

Verlobungsring der Superlative

Dass es sich dabei um keinen gewöhnlichen Verlobungsring handelt, war klar. Doch der Stein sprengt wirklich alles und dürfte laut ersten Schätzungen sogar zu den extravagantesten Ringen aller Zeiten zählen.

Der zentrale, oval geschliffene Diamant soll mindestens 22, vielleicht sogar bis zu 30 Karat haben, eingefasst in edles Platin und flankiert von zwei weiteren Steinen à zwei Karat. Der ovale Schliff lässt den Stein optisch noch größer wirken und schmeichelt Georginas Handform. Die doppelte Krappenfassung hebt den Diamanten an, damit mehr Licht einfällt und er noch spektakulärer funkelt. Welcher Designer hinter diesem Meisterwerk steckt und ob Ronaldo selbst in den Design-Prozess involviert war, bleibt bislang ein gut gehütetes Geheimnis. 

Der geschätzte Preis liegt irgendwo zwischen 2 und 5 Millionen US-Dollar – und das ist nur die konservative Einschätzung. Im Netz vermuten viele Experten und Juweliere sogar einen zweistelligen Millionenwert, sollte es sich um einen makellosen D-Farb-Diamanten handeln.

So viel soll Cristiano Ronaldo für seinen Verlobungsring an Georgina ausgegeben haben
© Getty

So begann ihre Liebesgeschichte

Kennengelernt haben sich Ronaldo und Rodríguez 2016 in Madrid, als Georgina in einer Gucci-Boutique arbeitete. Aus einem zufälligen Gespräch wurde schnell eine Romanze, die seither alle Höhen und Tiefen überstanden hat. Gemeinsam haben sie eine Tochter, dazu kümmert sich Georgina liebevoll um Ronaldos Kinder aus früheren Beziehungen.

Hochzeit in Sicht?

Offizielle Hochzeitspläne gibt es noch nicht, doch Fans spekulieren bereits über eine luxuriöse Traumzeremonie – womöglich am Strand von Portugal oder in einer glamourösen europäischen Metropole. Fest steht: Wenn diese Hochzeit so opulent wird wie der Verlobungsring, darf sich die Welt auf ein echtes Promi-Spektakel freuen.

