× Ronaldo-Freundin Georgina zieht für Fashion-Shooting blank

Cristiano Ronaldo ist längst nicht mehr der Einzige in der Beziehung, der für Aufsehen sorgt. Auch seine Freundin, Georgina Rodríguez, sorgt immer häufiger für Schlagzeilen. Für ihre neueste Modekampagne zeigt sich die 30-Jährige jetzt so heiß wie noch nie!

Während CR7 für den Saudi-Klub Al Nassr und die portugiesische Nationalmannschaft auf Torejagd geht, hat auch Georgina alle Hände voll zu tun. Als Testimonial für die italienische Modemarke Guess steht das spanisch-argentinische Model regelmäßig vor der Kamera. Diesmal sorgt sie mit einem besonders gewagten Shooting für Gesprächsstoff: Neben eleganter Wintermode und glamourösen Kleidern zeigt sie vor allem viel Haut.

Georgina lässt die Hüllen fallen

Mit diesen Fotos sorgt Georgina nicht nur bei Ronaldo für Freude! In einem der Kampagnenbilder räkelt sich Georgina in einem figurbetonten, langärmeligen Kleid, das ihre Traumfigur perfekt zur Geltung bringt. Doch auf einem anderen Foto wird es noch heißer: Splitterfasernackt posiert sie mit nichts außer einer farbenfrohen Auswahl an Luxus-Handtaschen, die strategisch platziert ihren makellosen Wow-Body verdecken. Der Fokus liegt dabei ganz klar nicht nur auf den Taschen. Auch für Schuhe und Unterwäsche posierte die Influencerin, mit über 60 Millionen Follower auf Instagram vor der Kamera.

Georgina selbst zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit und fühlte sich trotz der knappen Outfits sehr wohl: „Die Kollektion ist einfach umwerfend. Die Designs sind perfekt glamourös für die Feiertage, und ich habe mich in meiner Haut wirklich wohlgefühlt. Es ist eine Ehre, erneut Teil der Guess-Kampagne zu sein, und ich bin überglücklich, wieder als Guess-Girl auftreten zu dürfen,“ schwärmte sie.