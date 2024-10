Beyoncé macht Denim zum heißen Must-have für den Herbst

Die beliebte Jeans-Marke Levi's hat ein neues Kampagnengesicht – und es ist niemand Geringeres als Beyoncé!

Jetzt ist es endlich offiziell: Levi's und Beyoncé haben sich zusammengetan, um eine neue Kollektion zu präsentieren, die die klassische Levi's-DNA durch die Linse moderner Kunst und Kultur neu interpretiert. Im Mittelpunkt steht dabei die Neuauflage ikonischer Pieces, die nun durch eine zeitgenössische, kulturelle Perspektive belebt werden. Inspiriert von Beyoncés Song LEVII'S JEANS, feiert die Kollektion Denim als zeitloses Kleidungsstück, das fest in der amerikanischen Identität verankert ist.

Beyoncé x Levi's

Die globale Kampagne "REIIMAGINE" unterstreicht die perfekte Synergie zwischen dem Erbe der Marke Levi's und Beyoncés zukunftsweisender Vision. Die Kampagne zelebriert klassische Levi's-Looks, die durch Beyoncés unverwechselbaren Stil neu interpretiert werden. Im Kampagnenvideo trägt die Sängerin den Jeans-Klassiker schlechthin: die ikonische Levi's 501, die ihre Kurven perfekt in Szene setzt. Dazu kombiniert Beyoncé ein weißes Crop-Top, einen braunen Gürtel und – ganz im Cowboy-Carter-Stil – darf ein Denim-Cowboyhut natürlich nicht fehlen. Für das Shooting hat sie ihren neuen, platinblonden Bob wieder gegen ihre gewohnt langen Haaren getauscht.

In einem Statement der Brand äußerte sich die Pop-Ikone begeistert über die Zusammenarbeit: „Jeans sind für mich das ultimative amerikanische Uniformstück. Es ist eine Ehre, mit Levi's zusammenzuarbeiten und eine Kollektion zu schaffen, die typisch amerikanische Ikonographie aufgreift und neu interpretiert. Denim wurde so oft durch eine männliche Perspektive betrachtet. Deshalb ist es mir besonders wichtig, dass diese Kampagne die weibliche Sichtweise feiert.“ Beyoncé liegt es auch am Herzen, Frauen durch Mode zu stärken: „Ich freue mich darauf, innovative Wege zu finden, unsere Visionen zu vereinen, Frauen zu empowern und ihre Stärke zu würdigen.“

© LEVI'S / PR

Wie zuvor schon Heidi Klum und Taylor Swift beweist nun auch Queen B, dass Denim nicht nur ein zeitloser Klassiker, sondern auch der ultimative Herbsttrend 2024 ist.

Die Kollektion ist ab dem 1. Oktober online und in allen Levi's-Stores erhältlich.