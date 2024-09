Völlig verändert! Beyoncé mit ganz neuer Frisur

Nur ein einziger Beauty-Eingriff! Amira Aly verrät Schönheitsgeheimnis Amira Aly ist makellos schön, doch die letzten Monate sind an ihr nicht spurlos vorübergegangen. Neben der Trennung von Ex Oliver Pocher haben ihre zwei kleinen Kinder ihr so manche schlaflose Nacht beschert. Doch Amira hat ein Beauty-Geheimnis entdeckt, das ihr auch ungeschminkt einen Glow zaubert.