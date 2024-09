× Kurz nach Geburt: Cardi B sorgt in Paris mit zwei Wow-Looks für Aufsehen

Nur wenige Wochen nach der Geburt ihres dritten Kindes glänzte Cardi B auf der Pariser Fashion Week und sorgte mit zwei Hingucker-Looks für Aufsehen.

Cardi B hat einmal wieder alle Blicke auf sich gezogen und das nicht nur aufgrund ihres unglaublichen Comebacks, sondern auch wegen ihrer atemberaubenden Looks bei der Fashion Week in Paris. Schon die Auftritte von Stars wie Kendall Jenner, Bella Hadid und Kate Moss sorgten für reichlich Gesprächsstoff, und Cardi B setzte mit ihren Looks noch einen drauf.

Glanz-Auftritt von Cardi B bei Rabanne

Die Grammy-Preisträgerin kehrte nicht nur für eine, sondern gleich zwei Shows zu dem Mode-Event in Paris zurück. Nur 18 Tage nachdem sie am 7. September ihr drittes Kind mit ihrem (Noch)-Ehemann Offset zur Welt brachte. Die beiden haben auch den gemeinsamen Sohn Wave und die Tochter Kulture. Für ihr Überraschungs-Comeback hat die dreifache Mutter nicht nur mit ihren Looks, sondern auch mit einer neuen Haarfarbe für Aufsehen gesorgt.

Bei ihrem Besuch der Rabanne Runway Show saß Cardi B in der ersten Reihe und tauschte für diesen Anlass ihre üblichen braunen Haare gegen lange kupferfarbene Locken ein, die ihr bis zur Taille fielen. Die 31-Jährige kombinierte ihre herbstlich inspirierte Frisur mit einem tief ausgeschnittenen, goldenen Metallic-Kleid mit Fransenrock. Eine große Halskette, ein Ring und goldene Heels rundeten ihren Glamour-Look ab.

Wenig später verwandelt sich Cardi B völlig

Doch das war nicht Cardis einziger Fashion Week-Besuch an diesem Tag. Bei der Balmain-Show saß die Rapperin ebenfalls in der Front Row und überraschte mit einem neuen Look: Sie tauschte ihre hellen Haare gegen einen dunklen Pferdeschwanz und ein schwarzes Stirnband. Der Frisurenwechsel lenkte jedoch keineswegs von ihrem beeindruckenden Outfit ab.

Cardi trug einen smaragdgrünen Pelzmantel mit Gürtel, der wie ein Kleid gestylt war und offenbar nichts darunter. Der Mantel bestach durch einen tiefen Ausschnitt und einen extrem hohen Schlitz in der Mitte. Dazu kombinierte die „Up“-Interpretin schwarze Plateau-Absätze und auffällige bronzefarbene Ohrringe.

Cardi B kontert Kritik an ihrem After-Baby-Workout

Nur zehn Tage nach der Geburt teilte Cardi B Fotos ihres After-Baby-Bodys und Einblicke in ihre Workout-Routine. „Ich mache kein schweres Krafttraining, keine Squats, nichts in der Richtung... nur Ausdauertraining. Manchmal muss man seinen Geist beschäftigen, um Wochenbettdepressionen vorzubeugen, und für mich bedeutet das, aktiv zu bleiben und zu arbeiten“, schrieb sie auf X.

Einige Fans äußerten Bedenken, dass sie so kurz nach der Geburt wieder mit Sport beginnt, doch das ließ Cardi unbeeindruckt. Sie richtete eine klare Botschaft an diejenigen, die sie bereits während ihrer Schwangerschaft kritisierten, als sie im fünften Monat sieben Kilo zugenommen hatte: „Damals habt ihr gesagt, ich sei schwanger, um nicht zu arbeiten. Jetzt, wo ihr seht, dass ich weiter aktiv bin, ist es plötzlich ein Problem?“ Gleichzeitig verurteilte sie den gesellschaftlichen Druck auf Frauen, nach der Geburt schnell wieder ihre alte Figur zurückzugewinnen. Doch aktuell fühle sie sich stark und energiegeladen genug für ihr Training.