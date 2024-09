× Kronprinzessin Amalia: Atemberaubend im Abendkleid

Neue Stilikone? Kronprinzessin Amalia stellt mit ihren neuesten Looks alle anderen Thronfolgerinnen in den Schatten.

In puncto Stil stehen die jungen Prinzessinnen ihren Müttern in nichts nach – und Kronprinzessin Amalia der Niederlande (20) führt derzeit die Riege der Thronfolgerinnen in Sachen Modetrends an. Innerhalb von nur zwei Tagen beeindruckte die hübsche Blondine mit gleich mehreren atemberaubenden Looks und setzte dabei neue Fashion-Statements.

Amalia der Niederlande begeistert im Wow-Look

Am Mittwochabend begleitete die Kronprinzessin ihre Eltern, Königin Máxima (53) und König Willem-Alexander (57), zu einem Gala-Dinner des Staatsrats in Den Haag. Doch diesmal war es Amalia, die ihrer stets perfekt gestylten Mutter die Show stahl. In einem eleganten, königsblauen Kleid wurde die junge Kronprinzessin zum absoluten Blickfang.

© Getty Images ×

Die auffällige Robe der Marke Alex Perry besticht durch einen extravaganten Meerjungfrauen-Schnitt. Das Kleid setzte Amalias schlanke Silhouette perfekt in Szene und sorgte für einen echten Wow-Moment! Ihre Haare trug die 20-jährige in einem lockeren Dutt gestyled, das Make-up hielt sie dezent, um nicht vom glamourösen Abendkleid abzulenken.

© Getty Images ×

Mit passenden Pumps von Gianvito Rossi und einer funkelnden Diamantenkette mit Süßwasserperlen setzte sie ihrem Look die Krone auf.

Amalia der Niederlande wird zur neuen Stilikone

Doch schon am Tag zuvor, bei der Eröffnung des parlamentarischen Sitzungsjahres (Prinsjesdag), bewies Amalia, dass sie das modische Erbe ihrer Mutter mit Leichtigkeit weiterführt. In einem dunkelgrünen Kleid mit gewagtem Beinschlitz strahlte sie Selbstbewusstsein und Eleganz aus.

© Getty Images ×

Ihre Outfits zeigen, dass sie nicht nur als zukünftige Königin, sondern auch als aufstrebende Modeikone bereit ist, die Welt zu erobern.