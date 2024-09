× Königin Letizia bricht mit diesem Look ein royales Styling No-Go

Königin Letizia von Spanien hat sich längst als absolute Stilikone etabliert. Mit ihrem neuesten Look sorgt sie allerdings für mächtig Gesprächsstoff.

Bei Letizias jüngstem Auftritt bei der Eröffnung eines neuen Berufsbildungskurses in einer Schule in Castro Urdiales sorgte die Royal nicht nur mit ihrem Engagement für Aufsehen, sondern auch mit ihrer Outfitwahl. Letizia trug eine stylische Bluse mit Cut-Outs – ein Mode-Statement, das in royalen Kreisen normalerweise als No-Go gilt.

Königin Letizia bricht royale Stil-Regel

© Getty Images ×

Der Dresscode bei den europäischen Königshäusern folgt strengen, oft ungeschriebenen Regeln. Insbesondere Mode-Elemente wie Cut-Outs, die Haut hervorblitzen lassen, gelten dabei als riskant. Doch davon lässt sich die 52-Jährige nicht verunsichern und setzt auf den gewagten Look. Die spanische Königin trug eine blau-weiß gestreifte Bluse mit Aussparungen am Schlüsselbein und kombinierte dazu eine schwarze Zigarrenhose und Ledersandalen. Kleine Diamantohrringe rundeten den Look ab.

Letizia setzt auf erschwingliche Mode

© Getty Images ×

Wer denkt, dass die spanische Königin nur teure Designer-Marken trägt, der irrt. Wie ihr letzter Auftritt beweist, setzt die zweifache Mutter auch auf gewöhnliche Marken wie Mango. Die auffällige Bluse stammt aus der Kollektion von Victoria Beckham für Mango, die mit knapp 100 Euro ein echtes Schnäppchen für royale Verhältnisse ist.

Neben ihrem Hingucker-Look stand allerdings auch der pädagogische Fokus im Mittelpunkt ihres Besuchs. Letizia zeigte sich sehr engagiert und interessiert bei der Auftaktveranstaltung des "Doctor Jose Zapatero Dominguez Vocational Trainings". Damit hob sie die zentrale Rolle von Bildung und beruflicher Qualifikation für die Zukunft der jungen Generation in Spanien hervor.

Style-Queen Letizia

Letizia hat schon mehrfach bewiesen, dass sie modische Grenzen mühelos verschieben kann. Als stilbewusste Trendsetterin unter den Royals versteht sie es, wie man moderne Akzente setzt, ohne die royale Eleganz zu verlieren. Mit ihrer Cut-Out-Bluse zeigt sie wieder einmal, dass auch Royals sich modisch weiterentwickeln können, indem sie traditionelle Looks geschickt mit modernen Elementen kombinieren.