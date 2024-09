Lily Collins: Goldener Glamour-Auftritt bei „Emily in Paris"-Premiere

Lily Collins war der Star des Abends: Bei der Premiere der vierten Staffel von „Emily in Paris“ (Teil 2) in Rom sorgte die Schauspielerin für einen Wow-Moment.

Gestern Abend fand in Rom die glanzvolle Premiere der vierten Staffel von „Emily in Paris“ statt. Der Star des Abends war natürlich Hauptdarstellerin Lily Collins, die auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich zog. An ihrer Seite zeigten sich auch die restlichen Stars der erfolgreichen Netflix-Serie in Wow-Looks.

Lily Collins strahlt in Gold

Der Hollywood-Star erschien in einem glamourösen goldenen Look, der ihre schmale Silhouette perfekt zur Geltung brachte. In einer funkelnden, figurbetonten Traumrobe mit markanten Kettenträgern setzte Lily ein modisches Statement, das nicht zu übersehen war.

Für einen besonderen Hingucker sorgte die Schauspielerin mit einem klobigen Goldarmband. Den glamourösen „Golden-Girl“-Auftritt rundete Collins mit einem klobigen Goldarmband und eleganten Samt-Mules ab, die durch einen Strassstein-besetzten Absatz zusätzlich ins Auge fielen.

Ihr Make-up und die Frisur hielt die Schauspielerin bewusst schlicht, um das funkelnde Kleid in den Mittelpunkt zu rücken.

Auch ihre Co-Stars wie Ashley Park, Marylin Fitoussi, Philippine Leroy-Beaulieu und Serien-Schöpfer Darren Star strahlten auf dem roten Teppich. Ashley Park begeisterte in einem funkelnden schwarzen Kleid im Charleston-Stil mit Fransen und passenden Handschuhen. Ihre welligen Haare, gestylt im angesagten Wet-Look, und zarter Schmuck rundeten den Look perfekt ab.

Die Premiere des zweiten Teils der vierten Staffel verspricht eine spannende Fortsetzung der Serie, auf die Fans sich ab dem 12. September freuen können.