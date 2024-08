„Emily in Paris“-Star Lily Collins zeigt ihr historisches Traumhaus

In der Netflix-Serie „Emily in Paris“ liebt Lily Collins ihr Leben in der Großstadt. Privat mag es die Schauspielerin jedoch ruhig und zurückgezogen. Jetzt zeigt Lily Collins ihr historisches Heim in Los Angeles.

Zwar wurde Lily Collins in England geboren, sie lebt aber schon seit vielen Jahren in Amerika. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Filmregisseur Charlie McDowell, hat sie vor einigen Jahren ein Haus im Osten von Los Angeles gekauft, wo sie fernab des Trubels leben. Dort wohnen sie in einem historischen Gebäude aus der Mitte des Jahrhunderts, umgeben von vielen Pflanzen.

So historisch wohnt Lily Collins

Für Lily Collins und ihren Ehemann ist dieses Haus etwas ganz Besonderes. Wie sie in einem Interview mit der „Vogue“ erzählt, habe sie sich bei der ersten Besichtigung sofort in das Haus verliebt: „Wir sahen uns an und es war einfach ein überwältigendes emotionales Erlebnis, zu dem wir nichts mehr sagen mussten.“ Bei dem Gebäude handelt es sich um ein sogenanntes „Case Study House“, einem der wenigen Häuser, die in der Nachkriegszeit als seltenes Wohnexperiment gebaut wurden. Dafür wurden die besten Architekt:innen der damaligen Zeit gebeten, preiswerte Musterhäuser für die Soldaten zu bauen, die von der Front zurückkehrten.

Eine Plakette des National Register of Historic Places im Garten weist noch heute stolz auf seine besondere Geschichte hin. Zusammen mit der Innenarchitektin Emily Farnham renovierten sie das historische Haus respektvoll und machten es gleichzeitig zu ihrem eigenen.

Jeder Gegenstand hat eine Bedeutung

Lily selbst beschreibt ihren Einrichtungsstil als "Mid-Century California meets Scandinavian". Besonders die skandinavisch inspirierten Akzente springen im Haus sofort ins Auge. Ihre Liebe zu Skandinavien lebt das Ehepaar nicht nur in ihrer Einrichtung aus, sondern auch auf zahlreichen Reisen – so sehr, dass sie sogar eine Immobilie in Kopenhagen erworben haben. Außerdem hat jedes Detail eine Bedeutung. Egal ob es die Tasse im Schrank, ein Teller an der Wand oder eine Figur in der Ecke ist: Jeder Gegenstand hat eine Geschichte.

Für das kalifornisches Flair hat das Paar im Haus wieder Betonböden verlegt und sich für warme Erdtöne entschieden. Mit stilvollen Midcentury-Möbeln und einer ruhigen Farbpalette haben sich Lily und Charlie ein gemütliches Zuhause geschaffen.