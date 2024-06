Adele kauft Traumhaus für 54 Mio. - doch bewohnt es seit Jahren nicht

Ein Zuhause mit Geschichte: Kate Hudson zeigt sich so privat wie nie Kate Hudson, die internationalen Ruhm als Schauspielerin genießt, bleibt trotz ihres globalen Erfolgs ihren Wurzeln treu. Denn die Dreifach-Mama wohnt in dem Zuhause, in welchem Sie schon als Kind gelebt hat und weil es so schön ist, kaufte sie auch gleich das Haus nebenan dazu.