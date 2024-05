Für 15 Millionen: Drake kauft sich Luxus-Ranch in Texas

Obwohl Rapper Drake schon mehrere Luxus-Villen besitzt, kann er offenbar noch nicht genug davon bekommen. Jetzt kaufte er sich ein neues Haus in Texas samt Bauernhof, Reitanlage und 7000-Flaschen-Weinkeller.

Der in Toronto lebende Rapper hat seine endlose Liste von Immobilienkäufen um ein weiteres Luxusanwesen erweitert. Jedoch handelt es sich dabei nicht etwa um eine prunkvolle Villa, sondern um eine Ranch in Texas! Knapp 15 Millionen Dollar kostete das Anwesen, das den Namen „The Inn at Dos Brisas“ trägt und sich über ganze 313 Hektar erstreckt.

Drake zieht sich aufs Land zurück

Dass sich Drake jetzt nach Texas zurückziehen will, scheint anlässlich der schrecklichen Geschehnisse in letzter Zeit nicht allzu überraschend. Insgesamt drei Einbrecher sollen sich in den letzten Wochen Zugang zu Drakes Anwesen in Toronto verschafft haben. Ein Security-Guard musste sogar um sein Leben kämpfen, nachdem dieser bei einer Schießerei vor Drakes Anwesen angeschossen wurde. Glücklicherweise konnten sie geschnappt werden und Schlimmeres wurde verhindert.



Jetzt kaufte sich der millionenschwere Rapper ein Grundstück auf dem Land, das neben einer Reithalle und einem Restaurant auch einen riesigen Weinkeller umfasst. Insgesamt befinden sich 15 Gebäude auf der Ranch und diese haben viel zu bieten. So gibt es ein Haupthaus im mediterranen Stil, neun kleinere Häuschen sowie Pferdeställe, eine Farm, ein Gewächshaus, einen Sportplatz und ein Restaurant mit Weinkeller, der Platz für 7000 Flaschen bietet. Dabei handelt es sich nämlich um ein ehemaliges Hotel, das zwischen 2004 und 2024 ein beliebtes Ferienresort in Texas war. Als es aufgrund der Pandemie seine Pforten schließen musste, wurde es zum Verkauf angeboten.

Die Ranch ist Luxus pur

Noch ist nicht bekannt, ob der kanadische Rapper plant, das Resort wieder in Betrieb zu nehmen oder es zum gelegentlichen Abschalten nutzt. Platz dafür gäbe es genug, denn zu dem Haupthaus gehört auch eine Lounge mit Bar und ein riesiger Swimmingpool inklusive Spa und Sonnendeck. Um auf dem XXL-Grundstück von A nach B zu kommen, stehen natürlich Golfcarts bereit. Diese bringen Drake beispielsweise zu Feldern voller Wildblumen, einem Rosengarten oder den drei verschiedenen Teichen.