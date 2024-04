"Suits" Co-Star zeigt Luxus-Garten von Herzogin Meghan

Ihr Zuhause in Montecito halten Prinz Harry und Herzogin Meghan privat. Doch die Ex-Schauspielkollegin Abigail Spencer zeigt sich nun im Garten ihrer Freundin Meghan und gewährt ihren Fans exklusive Einblicke.

Die beiden kennen sich seit den Dreharbeiten der Serie "Suits", bis heute sind sie eng befreundet. Klar, dass Abigail Spencer eine der ersten Freundinnen ist, die die begehrte Marmelade von Herzogin Meghan und ihrer neuen Lifestyle Marke "American Riviera Orchard" kosten durfte. Die Erdbeermarmelade hat die Schauspielerin offenbar persönlich abgeholt und im Garten von Meghan und Prinz Harry im kalifornischen Montecito überreicht bekommen, wie jetzt Fotos auf Instagram zeigen.

Abigail Spencer unterstützt Meghans Marmelade

Dort postete Abigail Spencer gleich drei Fotos, die sie mit einem liebevoll dekoriertem Marmeladenkorb zeigen. In der Caption schwärmt die Schauspielerin von dem Produkt: "Meine Marmelade. Ein köstlicher Vorgeschmack auf das, was bald kommen wird... Ich liebe dich so sehr, M", schreibt sie an ihre Freundin gerichtet.

Englischer Garten in Kalifornien

Wo genau sich Spencer befindet, verratet sie nicht. Das "People"-Magazin will auf den Fotos aber sowohl den Garten von Meghan und Harry als auch ihren gemeinsamen Hund erkannt haben.

Die grüne Oase ähnelt einem englischen Garten. Der Rasen ist perfekt gemäht und die Hecken sorgsam gepflegt. Im Hintergrund sind viele von der Sonne angestrahlte Pflanzen, Blumen und Bäume erkennbar. Auch ein Zitronenbaum dürfte sich im Garten befinden. Die Früchte pflückte die Herzogin offenbar um den Marmeladenkorb ihrer Freundin zu schmücken.

Herzogin Meghan hatte ihre Lifestyle-Marke "American Riviera Orchard" Mitte März gelauncht. Neben der Erdbeermarmelade möchte Harrys Frau auch weitere Lifestyle-Produkte verkaufen. Wann die Produkte auf den Markt kommen, ist aktuell noch nicht bekannt.