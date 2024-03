Meghan verkauft jetzt Vogelfutter

Prinz Harrys Ehefrau Meghan plant die Gründung einer neuen Lifestyle-Marke

Mit ihrer neuen Lifestyle-Marke Riviera Orchard will Meghan Markle (42) in Zukunft Vogelfutter, Seifen, Vorhänge und viele weitere Produkte vertreiben. Das gehe aus einer Liste hervor, die Meghan an das Patentamt geschickt haben soll. Zu ihrem Sortiment sollen auch Ketchup, Hundefutter und Rezeptbücher zählen. Außerdem wolle sie auch Gwyneth Paltrow mit Beauty-Produkten Konkurrenz machen.

Auf der Instagram-Seite von Meghan Markle ist bisher nur das Logo zu sehen. 575.000 Menschen folgen dem Unternehmen aber bereits jetzt. Auch Birgit Lauda zählt dazu. Das Business wurde am 14. März offiziell gelauncht. Wegen der Krebserkrankung von Prinzessin Kate, hielt sie sich mit Werbung zurück. Es ist Meghans erster Instagram-Account, seit sie den Royals den Rücken gekehrt hat.