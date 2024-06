Ein Zuhause mit Geschichte: Kate Hudson zeigt sich so privat wie nie

Kate Hudson, die internationalen Ruhm als Schauspielerin genießt, bleibt trotz ihres globalen Erfolgs ihren Wurzeln treu. Denn die Dreifach-Mama wohnt in dem Zuhause, in welchem Sie schon als Kind gelebt hat und weil es so schön ist, kaufte sie auch gleich das Haus nebenan dazu.

Zusammen mit ihrem Mann Danny Fujikawa und ihren drei Kindern lebt die 45-Jährige in einem geschichtsträchtigen Anwesen in Los Angeles. Denn was viele nicht wissen: Das Haus gehörte einst ihrer Mutter Goldie Hawn, die es in den 70er Jahren mit ihrem Ehemann Kurt Russell kaufte. Ihre Kindheit verbrachte Kate deshalb genau in dieser Villa. Zwar verkaufte Goldie Hawn das Anwesen später, doch Anfang der 2000er Jahre kaufte es ihre Tochter für etwa 5,5 Millionen Doller zurück und zog dort ihre eigenen Kinder groß.

Ein Zuhause mit Geschichte

Doch bei diesem einen Haus blieb es nicht. 2011 wollte sich Kate Hudson räumlich vergrößern und kaufte das Anwesen direkt nebenan für stolze 5,3 Millionen Dollar. Um nervige Nachbarn muss sich die Schauspielerin also definitiv keine Gedanken machen. Diese Villa soll die „Almost Famous“-Darstellerin allerdings nur für Gäste nutzen, die es sich in fünf Schlafzimmern und sechs Badezimmern gemütlich machen können. Auf Instagram gibt Hudson auch regelmäßig Einblicke in ihre Luxus-Anwesen, die besonders viel Charme und Persönlichkeit versprühen.

Kate Hudson setzt auf Vintage

Der historische Charakter von Kate Hudsons Haus spiegelt sich auch in der Inneneinrichtung wider. Ob es sich bei den Möbeln tatsächlich um die Originale aus ihrer Kindheit handelt, bleibt fraglich, dennoch ist der Retro-Look nicht zu übersehen. Vor allem ihre Küche ist im klassischen Landhaustil eingerichtet. Mit mintgrünen Fronten und bunten Fliesen wirkt sie wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. In dem Clip zeigt sich die berühmte Schauspielerin auch ganz natürlich und kocht gemeinsam mit ihren Kindern, was das harmonische und bodenständige Ambiente unterstreicht.

Klassischer Stil im ganzen Haus

Auch im Schlafzimmer zieht sich der klassische Stil durch. Zu sehen ist ihr großes grünes Polsterbett. Auf beiden Seiten des Bettes befinden sich identische Nachttische aus Holz, mit jeweils passenden Lampe und über dem Bett hängt ein beeindruckender Kronleuchter im Vintage-Look. Modernen Minimalismus und verglaste Fensterfronten sucht man hier vergeblich. Stattdessen punktet ihr Zuhause mit viel Charakter und Charme.

Einladender Außenbereich

Kate Hudson gewährt auch Einblicke in ihren Outdoor-Bereich. Um den Pool verläuft ein weißer Holzzaun. Von den Sonnenliegen aus hat man einen perfekten Blick auf das Haus, das optisch einem Fachwerkhaus ähnelt. Damit beweist Kate, dass ein Leben in Hollywood nicht zwangsläufig modernen Luxus bedeuten muss. Ihr Zuhause ist ein Ort voller Geschichte, Charme und persönlicher Bedeutung.