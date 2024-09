Candice Swanepoel und Behati Prinsloo lassen für "Victoria's Secret" die Hüllen fallen

Oh là là! Candice Swanepoel und Behati Prinsloo stehen gemeinsam für "Victoria's Secret” vor der Kamera und sorgen mit einem heißen Unterwäsche-Shooting für Schnappatmung.

Das Wäsche-Label "Victoria's Secret" stand in der Vergangenheit häufig in der Kritik. Vor einiger Zeit kündigte die Marke jedoch an, ihre berühmte Fashion Show in einer zeitgemäßen, modernen Form zurückzubringen. Die Supermodels Behati Prinsloo und Candice Swanepoel, die bereits seit ihrer Teenagerzeit für "Victoria's Secret" arbeiten, kehrten für die neueste Atelier-Kollektion zurück und funkelten in sexy Dessous um die Wette.

Heißes Dessous-Shooting

Die beiden Supermodels, die inzwischen echte "Victoria's Secret"-Veteranen sind, versprühten jede Menge Eleganz und Glamour, während sie gemeinsam im malerischen Longleat House im britischen Wiltshire posierten. In einem knappen Unterwäscheset mit Diamantverzierung setzte Candice ihre Bauchmuskeln perfekt in Szene.

© Victoria‘s Secret ×

Zu ihrer durchsichtigen Unterwäsche trug sie ein wallendes Rüschencape und glitzernde Stilettos, die ihre langen Beine betonten, während sie sich neben Behati an die Wand lehnte. Die Ehefrau von Adam Levine sah in einem weißen Minikleid mit juwelenbesetzten Trägern ebenso umwerfend aus.

Sinnlich, sexy und selbstbewusst

© Victoria‘s Secret ×

Behati strahlte über das ganze Gesicht, als sie in einem von Ballerinas inspirierten Dessous-Set alle Blicke auf sich zog. Auf ihrem Instagram-Account teilte der Victoria's Secret Engel einen Video-Trailer der Kampagne und schrieb begeistert: „I meannnn the band is back together!!! - Introducing the new limited addition ATELIER collection“. Behati war sichtlich überglücklich wieder mit Candice vereint zu sein, die eine Reihe von roten Herz-Emojis unter den Beitrag kommentierte.

Die limitierte Dream-Kollektion ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern soll laut "Victoria's Secret“ auch besonders bequem sein.