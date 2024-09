× Kendall Jenner überrascht nur in Dessous und mit Kurzhaarschnitt

Für die neue Calvin Klein Kampagne lässt Kendall Jenner die Hüllen fallen. Doch nicht nur ihr Traumboy zieht alle Blicke auf sich, sondern vor allem auch ihre neue Frisur.

Topmodel Kendall Jenner erobert für die Calvin Klein Herbstkampagne 2024 die Beaches von Los Angeles. In perfektes Sonnenlicht getaucht präsentiert die Marken-Muse die neuen Styles. Für den Star-Fotografen Mert Alas posiert sie in einem schwarzen Midikleid mit schwarzen Boots oder einem Anzug mit Krawatte.

Kendall Jenner in einem Hauch von Nichts

Während sie sich am Strand noch angezogen zeigt, rekelt sie sich auf anderen Kampagnenbildern im Studio in sexy Spitzendessous. Und obwohl die Schnappschüsse ganz schön heiß sind, sticht ihren Fans etwas ganz anderes ins Auge: Kendall Jenners neuer Haarschnitt.

Topmodel überrascht mit neuer Frisur

Für die neue Werbekampagne hat sich das Topmodel von ihrer langen Mähne getrennt. Ihre dunklen Haare wurden für das Shooting zu einem kurzen Pixie-Cut gekürzt, der nur bis knapp unter die Ohren geht. Curtain Bangs perfektionieren den frechen Look.

"Sie sieht aus wie ihre Mutter"

Der neue Look des Topmodels kommt extrem gut an. Ihre Fans sind von der Veränderung begeistert. Doch ein Detail fällt dabei besonders auf: Kendall Jenners neuer Haarschnitt erinnert an die Frisur ihrer Mutter, Kris. In der Kommentarspalte unter dem Instagram-Post liest man etwa "Du siehst plötzlich aus wie Kris!" Auch Mama-Jenner selbst ist begeistert, und schreibt ihrer Tochter "Oh, ich liebe deine Haare!"