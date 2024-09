× Entblößte BHs: So machen die Stars den Nackt-Trend herbsttauglich

Was früher als Tabu galt, ist jetzt ein absoluter Modetrend. Zahlreiche Stars tragen ihre BHs jetzt als sichtbaren Teil des Outfits und zeigen, wie der Trend auch herbsttauglich wird.

Der Trend zur Nacktheit und zu tiefen Einblicken geht auch in der kommenden Saison in die nächste Runde. Denn auch im Herbst verstecken wir unsere BHs nicht unter der Kleidung, sondern tragen sie gut sichtbar. Egal ob auf dem roten Teppich oder auf Social Media: Leni Klum, Emily Ratajkowski und Co. sind längst Fan des Entblößten-BH-Looks, der jetzt auch in unseren Alltag überschwappt. Mit ein wenig Kreativität und dem richtigen Styling kann dieser Trend nämlich auch in den Herbstmonaten strahlen.

Entblößter-BH-Look: Der größte Herbsttrend 2024

Allgemein wird die Unterwäsche immer mehr als sichtbarer Teil des Outfits getragen. Mal ist der BH vollständig zu sehen, mal blitzt er unter einem transparenten Stoff hervor, und manchmal sieht man ihn nur im Ansatz – seinen Auftritt bekommt der BH aber definitiv. Diese Stars zeigen wie es geht.



Emily Ratajkowski

Stars wie Zendaya und Emily Ratajkowski haben den "Exposed Bra"-Trend auf den Laufstegen und in den sozialen Medien populär gemacht, indem sie BHs unter durchsichtigen oder offenen Oberteilen präsentieren. Ein wichtiger Tipp, um den Trend herbsttauglich zu machen, ist das geschickte Schichten von Kleidung. Kombinieren Sie Ihren BH mit einem eleganten, halbtransparenten Oberteil oder einem klassischen Rollkragenpullover, der an den Schultern oder am Ausschnitt den BH sichtbar macht.



Elsa Hosk



Aber nicht nur Emily Ratajkowski liebt den Trend des „Exposed Bras“. Auch Model Elsa Hosk setzt auf diesen Trend. Dadurch, dass das Hemd fast vollständig aufgeknöpft ist, entsteht der Entblößte-BH-Look. Zu dieser Kombi stylt Elsa Hosk eine weiße Anzughose mit schmalem Gürtel und eine braune Lederhandtasche von Gucci. Jede Menge Ringe sowie Armreife vervollständigen den Look und machen den Entblößten-BH-Look besonders elegant. Um den Look nachzustylen, wählen Sie am besten einen BH und eine Bluse im Ton-in-Ton-Look, das verleiht dem Outfit das gewisse Etwas. Wer es etwas auffälliger möchte, sollte auf verspielte BHs setzen. Je nach Belieben und je nach Wetterlage können Sie die Bluse dann so weit aufknöpfen, wie sie möchten.

Chiara Ferragni





Den BH können Sie auch à la Chiara Ferragni kurzerhand zum Top funktionieren. Dazu kombiniert die Unternehmerin ein kurzes Jackett mit Rock. Um den Look herbsttauglich zu machen, können Sie den Look mit einer lange Hose vervollständigen.

Leni Klum

Leni Klum beeindruckt in ihrem durchscheinenden Naked-Dress, das ihren sichtbar getragenen BH gekonnt in Szene setzt. Trotz des minimalen Stoffeinsatzes hat die 20-Jährige clever für Wärme gesorgt: Sie kombiniert das auffällige Kleid mit hohen Stiefeln, die nicht nur für einen trendigen Akzent sorgen, sondern auch ihre Beine vor der Kälte schützen.

Scarlett Johansson

Schauspielerin Scarlett Johansson ist schon länger begeistert vom „Exposed Bra Look“. Bei den internationalen Filmfestspielen in Cannes zeigte sich die 39-Jährige in einer pinken Robe von Prada, aus der ein weißer BH hervorblitzte.