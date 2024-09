× Glamour-Auftritt: Lady Gaga zieht mit XXL-Robe alle Blicke auf sich

Am Mittwochabend waren alle Blicke auf den roten Teppich der 81. Internationalen Filmfestspiele von Venedig gerichtet. Denn Lady Gaga trat ins Rampenlicht und begeisterte mit einem besonders extravaganten Auftritt.

Lady Gaga sorgte in Venedig für Furore. Sie erschien zur Premiere ihres Films "Joker: Folie à Deux", die Fortsetzung des Erfolgsthrillers „Joker“ aus dem Jahr 2019, mit einem atemberaubenden Look inklusive Hörnern aus Spitze. Zusammen mit ihrem Co-Star Joaquin Phoenix, Regisseur Todd Phillips, und ihrem Verlobten Michael Polansky posierte Lady Gaga für die Fotografen. Doch schon bei der Pressekonferenz und einem Fototermin am Nachmittag zog die Schauspielerin alle Blicke auf sich.



Lady Gaga begeistert mit Glamour-Look in Venedig

Schon oft setzte Lady Gaga auf dem Red Carpet modische Statements – von Fleischkleidern bis hin zu gigantischen Federröcken war sich die Schauspielerin für kein Experiment zu schade. Doch in Venedig entschied sie sich für subtile Eleganz. Am Nachmittag begeisterte die Musikerin bei einem Fototermin in einem schwarzen Samtkleid mit Puffärmeln von Dior und kombinierte dazu ein stilvolles Beret, ebenfalls von Dior. Den Glamour-Look rundete sie mit Diamantohrringen von Tiffany ab. Ein besonderes Detail war auch der große Verlobungsring, der an ihrem Ringfinger funkelte.

Dramatischer Red Carpet Look

Wenige Stunden später schlüpfte Lady Gaga dann in einen extravaganteren Look. Das schwarze Haute Couture Kleid von Dior bestand aus einem tief ausgeschnittenen Samtoberteil und einem voluminösen Rock, der sich dramatisch und ihre Beine bauschte. Ein besonderer Hingucker war allerdings der auffallende Kopfschmuck: Eine Skulptur aus Spitze, die ihre Augen bedeckte und sich am Kopf zu zwei Spitzen formte, erinnerte an surrealistische Hörner.

Beim Make-up setzte Lady Gaga ebenfalls auf Dramatik. Ein dunkler, metallischer Lidschatten umrahmte ihre Augen, während ihre Lippen in einem tiefen Bordeauxrot glänzten. Zudem funkelten die großen Diamantohrringe, eine Diamantkette von Dior sowie ihr Verlobungsklunker um die Wette. Bei so viel Extravanganz hielt sich Lady Gaga beim Haarstyling dann etwas zurück und entschied sich dafür, ihre platinblonde Mähne zu einem klassischen Dutt zu binden.

Lady Gaga beweist: Bleached Brows liegen im Trend

Mit auffälligen Looks kennt sich die Sängerin und Schauspielerin aus. Von platinblond über rosa, orange und schwarz – was Haarfarben angeht, hatte Lady Gaga bereits den gesamten Farbkreis auf dem Kopf. In Venedig überraschte die 38-Jährige jetzt aber mit einer weißblonden Mähne und gebleachten Augenbrauen. Gebleichte Augenbrauen sind zwar kein völlig neues Phänomen, doch Lady Gaga macht den kontroversen Beauty-Look jetzt endgültig zum Trend.