× Wow-Look: Selena Gomez strahlt mit funkelndem Minikleid um die Wette

Selena Gomez zog alle Blicke auf sich, als sie kürzlich bei der Premiere von „Only Murders in the Building“ in Los Angeles über den roten Teppich schritt. In einem atemberaubenden Outfit erregte sie nicht nur modisches Aufsehen, sondern setzte auch ihre makellosen Beine perfekt in Szene.

Es ist kein Geheimnis, dass Selena Gomez eine absolute Stil-Ikone ist. Nach einer kurzen Red-Carpet-Abstinenz kam die 32-Jährige jetzt stylischer denn je zur Premiere der vierten Staffel der Erfolgsserie „Only Murders in the Building" zurück. Für ihren Glamour-Auftritt setzte die Emmy-Nominierte auf ein funkelndes kurzes Schwarzes, mit dem sie um die Wette strahlte. Selena Gomez zog im schwarzen Minidress alle Blicke auf sich Für den Auftritt schlüpfte die Freundin von Benny Blanco in ein schwarzes Minikleid mit Pailettenbesatz, das ihre Beine perfekt in Szene setzte. Der gekreuzte Neckholder-Ausschnitt mit Spitzendetails sorgte für einen zusätzlichen Wow-Effekt. Dazu kombinierte der ehemalige Disney-Star spitze Glitzer-Pumps mit einer silbernen Schleife und rundete den Look mit Diamantohrringen und silbernen Ringen ab. © Getty Images ×

Ihre Haare trug die „Rare Beauty"-Unternehmerin zu einem eleganten Dutt, der den Blick auf ihre Smokey Eyes und den nudefarbenen Lippenstift lenkte. Sichtlich erfreut war Selena Gomez auch darüber, ihre Co-Darsteller Martin Short, Steve Martin und Meryl Streep bei der Premiere zu treffen, die ebenfalls auf dem roten Teppich glänzten. Die 75-jährige Oscar-Preisträgerin sah in einem eleganten schwarz-weißen Maxikleid unglaublich jugendlich aus. © Getty Images × In der Serie geht es um drei Fremde, die in einem New Yorker Wohnhaus leben und eine gemeinsame Leidenschaft für wahre Verbrechen haben, die „plötzlich in einen Mord verwickelt werden", heißt es auf IMDb. Verlobungsgerüchte um Selena Gomez und Benny Blanco © Getty Images × Kürzlich kursierten Gerüchte, dass sich Selena Gomez mit ihrem Freund Benny Blanco verlobt haben soll. Aufmerksame Fans bemerkten auf TikTok, dass die Sängerin einer Seite eines Hochzeitsplaners folgt. Zudem postete sie ein Spiegel-Selfie, auf dem ein strategisch platziertes Herz-Emoji einen ihrer Finger verdeckte. Doch die "Single Soon"-Interpretin setzte diesen Spekulationen jetzt ein Ende, als sie ohne Ring auf dem roten Teppich erschien.